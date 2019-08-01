Türkiye'de her gün onlarca deprem meydana geliyor. Bazılarının büyüklüğü yüksek olunca hissediyoruz. Ancak bazılarının büyüklüğü küçük olduğu için farkına bile varamıyoruz. Kandilli Rasathanesi ve Deprem araştırma Enstitüsü de meydana gelen bu depremlerin tüm verilerini internet sitesi üzerinden kamuoyunun bilgisine sunuyor.

SON DEPREMLER - 1 AĞUSTOS

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 2019.08.01 11:49:52 36.1185 33.7980 1.9 -.- 1.5 -.- YESILOVACIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) 2019.08.01 11:20:15 37.9958 34.8167 0.0 -.- 1.7 -.- GUMUSLER-(NIGDE) 2019.08.01 11:06:57 36.9762 27.5792 2.4 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 2019.08.01 10:55:12 39.1187 27.5535 0.0 -.- 1.9 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) 2019.08.01 09:27:30 40.8600 29.2825 8.4 -.- 2.0 -.- PENDIK (ISTANBUL) 2019.08.01 09:09:24 40.4765 29.1402 0.0 -.- 2.1 -.- HAYDARIYE-GEMLIK (BURSA) 2019.08.01 07:02:02 39.4850 25.8297 11.3 -.- 2.3 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 2019.08.01 06:40:20 39.2885 27.7005 7.7 -.- 2.1 -.- KOZLUOREN-SOMA (MANISA) 2019.08.01 01:43:04 39.8090 27.2202 5.4 -.- 2.5 -.- KALKIM-YENICE (CANAKKALE) 2019.07.31 21:55:36 39.7975 27.2290 5.4 -.- 1.9 -.- KARAAYDIN-YENICE (CANAKKALE) 2019.07.31 17:57:40 38.6357 27.8765 5.4 -.- 2.6 -.- CULLUGORECE-SARUHANLI (MANISA) 2019.07.31 17:11:49 38.6142 31.1710 17.0 -.- 2.0 -.- EBER-CAY (AFYONKARAHISAR) 2019.07.31 14:45:08 40.4083 27.2410 7.0 -.- 2.2 -.- ORTULUCE-BIGA (CANAKKALE)