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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre Çankırı Derebayır ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.0 km olarak kaydedildi. İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
KANDİLLİ RASATHANESİ - TÜRKİYE VE ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------2019.02.12 20:14:29 40.5740 33.0097 5.0 -.- 4.9 4.8 DEREBAYINDIR-ORTA (CANKIRI) İlksel2019.02.12 20:13:15 40.5790 33.0052 6.8 -.- 2.3 -.- DEREBAYINDIR-ORTA (CANKIRI) İlksel
2019.02.12 20:03:11 36.9147 27.5450 10.5 -.- 2.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.02.12 19:55:09 36.3813 28.6067 10.7 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel
2019.02.12 18:25:22 39.2362 41.0775 5.4 -.- 1.3 -.- SERPMEKAYA-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2019.02.12 16:57:50 40.7120 40.6712 5.5 -.- 2.1 -.- CAMLIKKOY-IKIZDERE (RIZE) İlksel
2019.02.12 15:41:56 36.1748 36.2802 0.0 -.- 1.7 -.- ATAYURDU-ALTINOZU (HATAY) İlksel
2019.02.12 13:56:14 34.2552 32.4195 8.5 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2019.02.12 12:53:29 41.4918 28.2692 0.0 -.- 1.2 -.- YALIKOY-CATALCA (ISTANBUL) İlksel
2019.02.12 12:40:41 39.1313 27.5715 0.0 -.- 1.7 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel
2019.02.12 12:17:29 39.1227 27.4755 0.0 -.- 1.5 -.- HAMZAHOCALI-KINIK (IZMIR) İlksel
2019.02.12 12:12:18 41.0015 39.8823 13.2 -.- 2.0 -.- YOMRA (TRABZON) İlksel
2019.02.12 12:03:07 39.0907 27.4928 0.0 -.- 1.8 -.- ARPASEKI-KINIK (IZMIR) İlksel
2019.02.12 11:53:38 38.2910 41.0148 10.8 -.- 2.0 -.- UNAL-KULP (DIYARBAKIR) İlksel
2019.02.12 11:43:06 37.9077 34.6757 0.0 -.- 1.3 -.- SAZLICA-(NIGDE) İlksel
2019.02.12 10:53:57 39.2215 40.3303 9.2 -.- 2.4 -.- DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL) İlksel
2019.02.12 10:15:44 38.7050 26.6162 13.9 -.- 1.9 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.02.12 09:50:52 39.5498 39.8518 22.1 -.- 1.5 -.- BASKALECIK-PULUMUR (TUNCELI) İlksel
2019.02.12 09:44:06 36.4373 28.7063 4.6 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2019.02.12 09:20:19 37.9123 29.2822 25.5 -.- 1.6 -.- BAKLANCAKIRLAR-CAL (DENIZLI) İlksel
2019.02.12 08:46:36 38.7192 38.1622 1.6 -.- 1.8 -.- KOSAR-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2019.02.12 08:37:36 38.7377 38.1450 5.0 -.- 1.6 -.- KISLA-ARGUVAN (MALATYA) İlksel
2019.02.12 06:50:52 40.7950 25.3952 2.7 -.- 3.3 3.2 EGE DENIZI İlksel
2019.02.12 05:46:20 37.1960 28.5230 6.9 -.- 2.1 -.- OZLUCE-(MUGLA) İlksel
2019.02.12 05:05:38 37.8440 27.9023 7.2 -.- 2.2 -.- KOCAGUR-(AYDIN) İlksel
2019.02.12 03:56:00 37.1123 28.6305 7.6 -.- 2.9 -.- KAVAKCALI-ULA (MUGLA) İlksel
2019.02.12 02:21:14 36.5848 30.1292 3.0 -.- 2.5 -.- KARACAOREN-KUMLUCA (ANTALYA) İlksel
2019.02.12 02:07:03 39.4513 25.6502 7.0 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.02.12 01:35:02 34.6723 33.0058 21.9 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2019.02.12 01:19:02 38.7600 43.4005 14.9 -.- 2.1 -.- PIRGARIP-(VAN) İlksel
2019.02.12 00:01:20 36.9105 27.7890 7.3 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
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