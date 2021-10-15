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Son depremler 15 Ekim 2021! Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi

Aktif fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de son dakika deprem haberleri merak konusu oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini kamuoyu ile anlık olarak paylaşıyor. Vatandaşlar "Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?" Sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte 14 Ekim 2021 AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler

Son depremler 15 Ekim 2021! Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi

Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 15 Ekim Cuma günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....

AFAD SON DEPREMLER - 15 EKİM 2021

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son olarak Van Çaldıran'da 1.5 büyüklüğünde meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 15 EKİM 2021

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.10.15 09:40:13 39.0297 42.0888 5.0 -.- 1.7 -.- ESENLIK-BULANIK (MUS) İlksel
2021.10.15 08:56:30 39.6043 26.4157 12.8 -.- 2.1 -.- AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2021.10.15 08:50:23 37.8818 29.3182 0.0 -.- 1.3 -.- KARAPINAR-CAL (DENIZLI) İlksel
2021.10.15 07:52:52 39.7548 26.1047 14.2 -.- 1.4 -.- DALYAN-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2021.10.15 07:52:29 38.4177 29.9433 6.0 -.- 1.8 -.- KAVAKALANI-CIVRIL (DENIZLI) İlksel
2021.10.15 07:37:53 35.3062 25.2725 5.5 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.15 07:34:01 38.5775 31.6617 3.5 -.- 1.6 -.- MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA) İlksel
2021.10.15 07:23:12 35.4332 27.1550 25.6 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2021.10.15 06:25:06 35.7448 27.0857 7.4 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.10.15 06:18:37 35.2098 26.4127 8.3 -.- 3.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.15 06:04:06 35.4110 27.1902 24.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2021.10.15 06:01:41 35.4180 27.1773 25.4 -.- 3.1 -.- AKDENIZ İlksel
2021.10.15 05:17:01 35.0560 26.4745 10.6 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.15 04:24:14 35.1127 26.4710 8.0 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.15 04:05:17 37.5825 38.6423 5.3 -.- 2.5 -.- YESERDI-HILVAN (SANLIURFA) İlksel
2021.10.15 03:52:42 37.8612 26.7450 5.0 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.10.15 03:24:39 41.0383 33.5800 15.4 -.- 2.0 -.- KIZILELLER-IHSANGAZI (KASTAMONU) İlksel
2021.10.15 02:25:57 37.3370 31.2222 5.0 -.- 2.0 -.- CALTEPE-MANAVGAT (ANTALYA) İlksel
2021.10.15 01:37:21 36.3952 28.0193 92.0 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2021.10.15 01:33:02 35.8610 29.7012 7.9 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.10.15 00:49:32 37.4455 30.3555 5.1 -.- 1.9 -.- KESTEL-BUCAK (BURDUR) İlksel

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