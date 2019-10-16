Erkek ve kadınlarda boy kaç yaşına kadar uzar? İşte boy uzatan besinler

Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Bugün saatlerinde Akdeniz'de 2.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Akdeniz depremine ilişkin verileri aktarmaya devam ediyor. İşte 16 Ekim son deprem listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 16 EKİM EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.10.16 07:05:57 37.8987 32.0237 5.4 -.- 1.4 -.- DERBENTTEKKE-DERBENT (KONYA) İlksel 2019.10.16 06:56:37 34.9588 23.2587 92.6 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2019.10.16 05:06:43 38.7353 27.9192 9.4 -.- 1.6 -.- GOLMARMARA (MANISA) İlksel 2019.10.16 04:56:46 38.3753 27.4007 3.4 -.- 1.7 -.- VISNELI-KEMALPASA (IZMIR) İlksel 2019.10.16 04:15:05 37.6655 36.0968 8.0 -.- 1.7 -.- ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel 2019.10.16 04:13:23 37.0183 27.6502 1.1 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.10.16 04:08:31 40.7398 35.6370 5.4 -.- 1.3 -.- AYRANCI-SULUOVA (AMASYA) İlksel 2019.10.16 04:02:15 36.2518 28.9233 2.5 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.16 03:23:16 37.1057 26.7293 13.8 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2019.10.16 03:19:55 36.3005 28.5143 5.4 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.16 03:18:05 36.8697 26.5240 9.6 -.- 3.6 3.6 AKDENIZ İlksel 2019.10.16 02:25:37 40.3993 28.8970 5.3 -.- 2.1 -.- MUDANYA (BURSA) İlksel 2019.10.16 02:15:27 38.8442 35.5427 16.6 -.- 1.2 -.- CEVRIL-KOCASINAN (KAYSERI) İlksel 2019.10.16 02:02:21 40.5285 32.0397 5.0 -.- 1.9 -.- DEVEOREN-KIBRISCIK (BOLU) İlksel 2019.10.16 01:54:36 37.8707 29.6160 5.4 -.- 1.1 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2019.10.16 01:09:13 37.1752 28.6923 10.9 -.- 1.5 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel 2019.10.16 01:02:02 36.2217 28.9352 20.0 -.- 1.3 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.15 23:25:23 40.8755 28.2637 14.6 -.- 2.4 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.10.15 23:09:07 36.2098 29.0028 12.2 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.15 23:05:01 36.9012 28.1858 21.8 -.- 1.7 -.- KARACA-MARMARIS (MUGLA) İlksel 2019.10.15 22:09:29 39.6710 24.1067 29.0 -.- 2.2 -.- YUNANISTAN İlksel 2019.10.15 22:05:45 36.8982 27.6513 13.6 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.10.15 21:52:36 38.3123 43.5580 11.5 -.- 2.7 -.- ERKALDI-GURPINAR (VAN) İlksel 2019.10.15 21:09:02 35.7358 30.9527 26.4 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.15 18:56:14 39.3230 28.1902 14.2 -.- 1.7 -.- KOCASINAN-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2019.10.15 17:57:24 42.0572 43.1008 5.4 -.- 4.1 4.1 TURKGOZU-POSOF (ARDAHAN) İlksel