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        Haberler Gündem SON DEPREMLER | 16 Mayıs 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi ile az önce deprem mi oldu?

        Hatay ve Muş'ta deprem! 16 Mayıs AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi

        Son dakika deprem verileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanıyor. Türkiye genelinde artçı ve bağımsız depremler yaşanırken sarsıntı hisseden vatandaşlar "Az önce deprem mi oldu?" sorusuna yanıt arıyorlar. Sizler için AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile ülkemizde meydana gelen son dakika depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgilerini haberimizde derledik. İşte, 16 Mayıs 2024 tarihli en son depremler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2024 - 08:01 Güncelleme: 16.05.2024 - 08:01
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        Aktif fay hatları bulunan ülkemizde deprem, en önemli gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin çalışmalarıyla kamuoyuna duyurulan son depremler listesi yakından takip edliyor. Son dakika deprem haberlerine hemen her saat yenileri ekleniyor. İşte, 16 Mayıs 2024 Perşembe günü Türkiye'de yaşanan son dakika depremlerin listesi...

        2

        HATAY SALLANDI!

        AFAD tarafından açıklanan verilere göre; bugün saat 07:01'de Hatay'ın Hassa ilçesinde 1.8 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği ise 8.59 km olarak ölçüldü.

        3

        MUŞ'TA DEPREM!

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre; bugün saat 06:55'te Muş'un Merkez ilçesinde 1.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği ise 7.01 km olarak ölçüldü.

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        AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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