Aktif fay hatları bulunan ülkemizde deprem, en önemli gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin çalışmalarıyla kamuoyuna duyurulan son depremler listesi yakından takip edliyor. Son dakika deprem haberlerine hemen her saat yenileri ekleniyor. İşte, 16 Mayıs 2024 Perşembe günü Türkiye'de yaşanan son dakika depremlerin listesi...