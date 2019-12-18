Bugün meydana gelen depremler listesini AFAD ve Kandilli Rasathanesi paylaştı. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde sık sık yer sarsıntıları kaydediliyor. Bu depremlerin bazılarını hissederken bazılarını ise hissedemiyoruz. İşte 18 Aralık son depremler listesi...

SON DEPREMLER - 18 ARALIK

AFAD'ın verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle: