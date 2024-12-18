Son depremler 18 Aralık 2024: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler listesi
AFAD ve Kandili Rasathanesi son depremler listesini güncel olarak paylaşıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar ilgili kurumların resmi internet sitesi üzerinden depremin büyüklüğü, enlemi, boylamı gibi bilgilerede erişebiliyor. Bu noktada ''Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorusuna gündemde yerini almış durumda. İşte, 18 Aralık 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son dakika depremler listesi...
Deprem ile ilgili son dakika açıklamalar AFAD ile Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 18 Aralık Çarşamba günü yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden kişiler tarafından merak konusu oldu. Bugün saat 06.51 sıralarında Isparta'da sarsıntı meydana geldi. Sarsıntının 7.0 km derinlikte gerçekleştiği aktarıldı. Öte yandan birçok vatandaş internette "Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde?" konu başlıklarını araştırıyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
ISPARTA'DA DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 06.51’de Isparta’nın Gelendost ilçesinde deprem meydana geldi.
Büyüklüğü 2.6 olarak ölçülen sarsıntı, yerin 7.0 kilometre derinliğinde kaydedildi.
GAZİANTEP'TE DEPREM!
AFAD ölçümlerine göre saat 05.41'de Gaziantep Nurdağı'nda 3.0 büyüklüğünde deprem oldu.
MALATYA’DA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 04.50’de Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde deprem meydana geldi.
Büyüklüğü 1.6 olarak ölçülen sarsıntı, yerin 8.99 kilometre derinliğinde kaydedildi.
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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