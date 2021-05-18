Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 18 Mayıs Salı günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....

AFAD SON DEPREMLER - 18 MAYIS 2021

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son olarak 09:45'de Kırşehir Akpınar'da 2.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 18 MAYIS 2021

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.05.18 09:45:05 39.4228 34.0823 5.0 -.- 2.3 -.- ALISAR-AKPINAR (KIRSEHIR) İlksel

2021.05.18 08:28:26 38.8492 39.7978 15.8 -.- 2.1 -.- NISANKAYA-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel

2021.05.18 07:24:34 37.8833 29.1177 5.2 -.- 1.2 -.- YENIKOY-(DENIZLI) İlksel

2021.05.18 07:20:41 37.8608 29.0688 1.0 -.- 2.1 -.- CELTIKCI-(DENIZLI) İlksel

2021.05.18 07:07:07 39.2962 27.7075 4.8 -.- 3.0 -.- KOZLUOREN-SOMA (MANISA) İlksel

2021.05.18 07:03:41 36.4013 27.1360 5.4 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.05.18 06:59:42 38.0487 27.1893 8.4 -.- 1.9 -.- CILE-MENDERES (IZMIR) İlksel

2021.05.18 06:50:56 37.9283 26.5917 9.2 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.05.18 06:35:31 38.0650 41.9080 19.4 -.- 2.3 -.- IKIZLER-SIRVAN (SIIRT) İlksel

2021.05.18 06:16:56 39.0035 26.0992 5.4 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.05.18 06:02:10 37.8938 29.0615 11.0 -.- 1.5 -.- SALIHAGA-(DENIZLI) İlksel

2021.05.18 05:38:52 36.5225 27.4315 19.1 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.05.18 05:35:38 37.8603 26.9940 7.2 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.05.18 05:28:51 37.6385 26.9675 10.5 -.- 1.6 -.- KUSADASI (AYDIN) İlksel

2021.05.18 04:40:24 37.8675 26.8800 5.1 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.05.18 04:23:30 36.4912 27.3143 2.3 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.05.18 04:14:30 36.5593 27.2220 8.4 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.05.18 03:53:53 38.9363 26.8527 7.9 -.- 2.6 -.- DENIZKOY-DIKILI (IZMIR) İlksel

2021.05.18 03:50:29 39.0215 26.1337 2.4 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.05.18 03:15:00 36.5385 27.3115 5.1 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.05.18 02:50:48 36.9018 31.2768 99.4 -.- 1.9 -.- HOCALAR-MANAVGAT (ANTALYA) İlksel

2021.05.18 02:17:22 38.5148 26.0203 9.3 -.- 2.8 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.05.18 01:44:58 35.4843 26.6943 5.6 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.05.18 01:23:47 37.8137 26.9205 5.9 -.- 1.7 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.05.18 01:23:19 40.7842 32.8713 5.0 -.- 2.3 -.- ORENKOY-CERKES (CANKIRI) İlksel

2021.05.18 01:14:53 36.2238 28.2733 5.2 -.- 1.7 -.- AKDENIZ REVIZE01 (2021.05.18 01:14:53)

2021.05.18 00:42:31 39.3775 40.7728 5.8 -.- 2.1 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel