Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Son depremler 18 Mayıs 2021! Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem verileri

Son depremler, ülkemizde sık sık meydana gelen sarsıntılar nedeniyle gündemde. Son dakika depremler listesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayınlanıyor. En son Kırşehir Akpınar'da 2.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte, 18 Mayıs 2021 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika depremleri...

Son depremler 18 Mayıs 2021! Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem verileri

Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 18 Mayıs Salı günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....

AFAD SON DEPREMLER - 18 MAYIS 2021

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son olarak 09:45'de Kırşehir Akpınar'da 2.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 18 MAYIS 2021

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.05.18 09:45:05 39.4228 34.0823 5.0 -.- 2.3 -.- ALISAR-AKPINAR (KIRSEHIR) İlksel
2021.05.18 08:28:26 38.8492 39.7978 15.8 -.- 2.1 -.- NISANKAYA-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2021.05.18 07:24:34 37.8833 29.1177 5.2 -.- 1.2 -.- YENIKOY-(DENIZLI) İlksel
2021.05.18 07:20:41 37.8608 29.0688 1.0 -.- 2.1 -.- CELTIKCI-(DENIZLI) İlksel
2021.05.18 07:07:07 39.2962 27.7075 4.8 -.- 3.0 -.- KOZLUOREN-SOMA (MANISA) İlksel
2021.05.18 07:03:41 36.4013 27.1360 5.4 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.18 06:59:42 38.0487 27.1893 8.4 -.- 1.9 -.- CILE-MENDERES (IZMIR) İlksel
2021.05.18 06:50:56 37.9283 26.5917 9.2 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.05.18 06:35:31 38.0650 41.9080 19.4 -.- 2.3 -.- IKIZLER-SIRVAN (SIIRT) İlksel
2021.05.18 06:16:56 39.0035 26.0992 5.4 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.05.18 06:02:10 37.8938 29.0615 11.0 -.- 1.5 -.- SALIHAGA-(DENIZLI) İlksel
2021.05.18 05:38:52 36.5225 27.4315 19.1 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.18 05:35:38 37.8603 26.9940 7.2 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.05.18 05:28:51 37.6385 26.9675 10.5 -.- 1.6 -.- KUSADASI (AYDIN) İlksel
2021.05.18 04:40:24 37.8675 26.8800 5.1 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.05.18 04:23:30 36.4912 27.3143 2.3 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.18 04:14:30 36.5593 27.2220 8.4 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.18 03:53:53 38.9363 26.8527 7.9 -.- 2.6 -.- DENIZKOY-DIKILI (IZMIR) İlksel
2021.05.18 03:50:29 39.0215 26.1337 2.4 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.05.18 03:15:00 36.5385 27.3115 5.1 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.18 02:50:48 36.9018 31.2768 99.4 -.- 1.9 -.- HOCALAR-MANAVGAT (ANTALYA) İlksel
2021.05.18 02:17:22 38.5148 26.0203 9.3 -.- 2.8 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.05.18 01:44:58 35.4843 26.6943 5.6 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.05.18 01:23:47 37.8137 26.9205 5.9 -.- 1.7 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.05.18 01:23:19 40.7842 32.8713 5.0 -.- 2.3 -.- ORENKOY-CERKES (CANKIRI) İlksel
2021.05.18 01:14:53 36.2238 28.2733 5.2 -.- 1.7 -.- AKDENIZ REVIZE01 (2021.05.18 01:14:53)
2021.05.18 00:42:31 39.3775 40.7728 5.8 -.- 2.1 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler ne? İSKİ'den su kesintisi açıklaması
GÜNDEMİstanbullular dikkat! İşte İstanbul'da su kesintisi ...
Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı? Şehirler arası seyahat yasağından kimler muaf?
GÜNDEMŞehirler arası seyahat yasağı kalktı mı?
18 yaş altı bugün sokağa çıkabilir mi, toplu taşıma kullanabilir mi? 18yaş altı yasaklar değişti!
GÜNDEM18 yaş altı müjde: yasaklar değişti!
65 yaş üstü seyahat edebilir mi? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı? 65 yaş yasaklar değişti!
GÜNDEM65 yaş üstü sokağa çıkma yasakları değişti!
Son dakika: İYİ Parti lideri Akşener'den 'helallik' yanıtı: Hodri meydan
GÜNDEMAkşener'den 'helallik' yanıtı: Hodri meydan
EŞSİZ! Son dakika: Servet değerinde İncil... Jandarma ele geçirdi - VİDEO HABER
GÜNDEMEşi benzeri yok! M.S. 1. Yüzyıla ait İncil! Değeri ...
Kademeli Normalleşmede market saatleri değişti! 18 Mayıs marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
GÜNDEMKademeli Normalleşmede market saatleri değişti!
Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Telefon ve e-Devlet seyahat izin belgesi alma ekranı
GÜNDEMSeyahat izin belgesi alma ekranı
SON DAKİKA! Gelinini iknaya gitti, dünürü bıçakladı
GÜNDEMGelinini iknaya gitti, dünürü bıçakladı
SON DAKİKA: Ormandaki çifte vahşetin cezası belli oldu - Haberler
GÜNDEMÇifte vahşetin cezası belli oldu!