Deprem kuşağında olan ülkemizde her gün onlarca kez hissedilen ya da hissedilemeyen depremler oluyor. Depremler, Kandilli Rasathanesi tarafından düzenli olarak kamuoyu ile paylaşılıyor. Son olarak saat 19.18'de Van Muradiye'de 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.5 KM olarak duyurulurken, depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Tükriye'de bugün meydana gelen son depremler haberimizde

SON DEPREMLER - 18 TEMMUZ 2019

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) BÖLGESEL Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından raporlanan ve kamuoyu ile paylaşılan son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.07.18 19:18:07 38.9157 43.7128 7.5 -.- 3.4 3.4 KOSK KOYU-MURADIYE (VAN) İlksel 2019.07.18 17:21:25 39.5815 26.4173 5.4 -.- 1.8 -.- SOGUTLU-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2019.07.18 17:17:03 38.1287 30.3412 5.0 -.- 1.9 -.- BAGCILAR-DINAR (AFYONKARAHISAR) İlksel 2019.07.18 17:15:56 38.1110 30.3145 20.8 -.- 1.3 -.- KARABEDIR-DINAR (AFYONKARAHISAR) İlksel 2019.07.18 16:23:28 39.6478 29.5532 0.0 -.- 1.6 -.- MUHACIRLER-DOMANIC (KUTAHYA) İlksel 2019.07.18 16:10:45 36.9662 27.6383 5.1 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.07.18 16:02:01 38.9757 35.7838 1.0 -.- 2.0 -.- KARAHIDIRLI-BUNYAN (KAYSERI) İlksel 2019.07.18 15:34:08 37.2487 28.1987 0.0 -.- 2.1 -.- PASAPINARI-(MUGLA) İlksel 2019.07.18 15:18:07 39.0045 37.4350 0.0 -.- 1.7 -.- YENIKOY-KANGAL (SIVAS) İlksel 2019.07.18 15:13:19 39.6215 29.3293 10.1 -.- 1.3 -.- YENIKOY-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel 2019.07.18 15:04:44 37.6360 29.3397 0.0 -.- 1.4 -.- KOCAPINAR-SERINHISAR (DENIZLI) İlksel 2019.07.18 14:52:57 39.1432 29.0432 5.2 -.- 2.2 -.- AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2019.07.18 14:45:57 38.9523 43.9188 5.0 -.- 3.3 3.6 AKBASAK-CALDIRAN (VAN) İlksel 2019.07.18 14:07:11 39.0903 27.5590 0.0 -.- 2.1 -.- EGNEZ-SOMA (MANISA) İlksel 2019.07.18 13:20:06 38.7180 27.6702 5.0 -.- 2.7 -.- DEVELI-SARUHANLI (MANISA) İlksel 2019.07.18 13:07:13 37.4518 27.6643 5.3 -.- 2.1 -.- KAYABUKU-MILAS (MUGLA) İlksel 2019.07.18 12:13:53 39.1520 29.0505 5.2 -.- 2.3 -.- AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2019.07.18 11:56:49 37.1733 28.1210 0.0 -.- 1.6 -.- CIRPI-(MUGLA) İlksel 2019.07.18 11:08:16 40.9780 26.0897 4.1 -.- 1.7 -.- YENIKARPUZLU-IPSALA (EDIRNE) İlksel 2019.07.18 09:40:14 37.1050 28.9587 3.9 -.- 1.0 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel 2019.07.18 09:08:26 37.1712 27.8863 0.0 -.- 1.4 -.- KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) İlksel 2019.07.18 08:20:34 38.7173 43.1843 5.2 -.- 1.8 -.- AGARTI-(VAN) İlksel 2019.07.18 08:14:12 37.1098 28.8742 6.1 -.- 2.4 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel 2019.07.18 06:56:53 40.4452 41.7448 5.0 -.- 1.8 -.- YARBASI-OLTU (ERZURUM) İlksel 2019.07.18 06:14:47 36.9687 27.8157 11.7 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.07.18 05:16:26 36.2648 27.5353 5.0 -.- 1.9 -.- DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel 2019.07.18 03:55:58 39.5712 26.0505 11.1 -.- 1.9 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2019.07.18 01:03:33 38.1520 36.2435 5.0 -.- 2.1 -.- YESILOVA-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel