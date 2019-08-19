Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Son olarak Türkiye'de Kars'ın Kağızman ilçesinde 2.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte 19 Ağustos Türkiye'de meydana gelen son depremler...

SON DEPREMLER - 19 AĞUSTOS KANDİLLİ RASATHANESİ - EN SON NEREDE DEPREM OLDU?