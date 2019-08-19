Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Son olarak Türkiye'de Kars'ın Kağızman ilçesinde 2.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte 19 Ağustos Türkiye'de meydana gelen son depremler...
SON DEPREMLER - 19 AĞUSTOS KANDİLLİ RASATHANESİ - EN SON NEREDE DEPREM OLDU?
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------2019.08.19 09:22:36 39.9885 42.8140 5.0 -.- 2.4 -.- KORPINAR-KAGIZMAN (KARS) İlksel
2019.08.19 09:00:32 39.8665 37.2582 15.3 -.- 1.4 -.- EYMIR-HAFIK (SIVAS) İlksel
2019.08.19 08:17:00 37.4673 36.3293 28.5 -.- 2.3 -.- YESILOVA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2019.08.19 07:37:22 39.4160 25.6780 7.3 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.08.19 06:45:43 40.4218 26.1083 12.8 -.- 1.2 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.08.19 06:26:02 40.3802 26.1497 24.8 -.- 1.1 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.08.19 04:30:31 38.9802 39.0078 5.0 -.- 3.0 -.- PAYAMDUZU-CEMISGEZEK (TUNCELI) İlksel
2019.08.19 04:05:16 37.9840 29.5670 9.9 -.- 1.2 -.- BAKLAN (DENIZLI) İlksel
2019.08.19 03:11:42 38.4950 43.9383 18.2 -.- 1.7 -.- BAGRIACIK-OZALP (VAN) İlksel
2019.08.19 02:58:34 39.5463 41.0798 5.0 -.- 2.5 -.- HATUNKOY-CAT (ERZURUM) İlksel
2019.08.19 01:41:48 37.0240 37.1407 5.4 -.- 1.9 -.- KAVSAK-SAHINBEY (GAZIANTEP) İlksel
2019.08.19 01:30:20 40.1715 25.1585 5.0 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.08.19 01:14:57 39.0372 41.1503 5.2 -.- 1.9 -.- GOKSU-SOLHAN (BINGOL) İlksel
2019.08.19 00:09:37 37.8003 29.6727 12.0 -.- 1.4 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.18 23:24:30 37.5227 35.8718 3.3 -.- 2.6 -.- GEDIKLI-KOZAN (ADANA) İlksel
2019.08.18 21:07:49 38.9993 27.6272 10.5 -.- 2.1 -.- UCAVLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2019.08.18 19:48:46 36.8587 28.1848 19.8 -.- 2.2 -.- YESILBELDE-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2019.08.18 19:08:36 37.8053 29.6932 5.9 -.- 1.9 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.18 18:35:06 37.7995 29.6703 2.0 -.- 2.1 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.18 18:34:41 35.2018 27.9282 5.2 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2019.08.18 16:59:32 38.6897 43.0798 5.0 -.- 2.0 -.- VAN GOLU İlksel
2019.08.18 14:30:32 37.8832 29.5848 13.2 -.- 1.4 -.- ARMUTALANI-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2019.08.18 13:40:02 39.7242 38.8735 4.1 -.- 2.4 -.- HAKBILIR-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2019.08.18 13:31:12 39.3598 29.3175 0.0 -.- 2.1 -.- SARIAYAK-EMET (KUTAHYA) İlksel
2019.08.18 12:27:42 39.3153 33.3898 0.0 -.- 1.8 -.- KUCUKCAMILI-BALA (ANKARA) İlksel
2019.08.18 12:09:46 37.9688 41.3520 5.0 -.- 2.4 -.- IKIKOPRU-BESIRI (BATMAN) İlksel
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