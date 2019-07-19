Deprem kuşağında olan ülkemizde her gün onlarca kez hissedilen ya da hissedilemeyen depremler oluyor. Depremler, Kandilli Rasathanesi tarafından düzenli olarak kamuoyu ile paylaşılıyor. Son olarak saat 19.47'de Kahramanmaraş Pazarcık'ta 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 1.7 KM olarak duyurulurken, depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Türkiye'de bugün meydana gelen son depremler haberimizde

SON DEPREMLER - 19 TEMMUZ 2019

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından raporlanan ve kamuoyu ile paylaşılan son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.07.19 19:57:36 38.4050 23.5080 1.3 -.- 3.2 3.5 YUNANISTAN İlksel 2019.07.19 19:47:05 37.6838 37.4353 1.7 -.- 3.7 3.7 GOYNUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel 2019.07.19 18:01:17 36.3985 35.6035 6.8 -.- 3.1 3.2 ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.07.19 17:22:18 39.0898 26.0852 5.0 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2019.07.19 17:09:15 36.9952 27.6970 3.3 -.- 1.8 -.- MAZIKOY-BODRUM (MUGLA) İlksel 2019.07.19 16:49:27 40.4408 28.0593 11.5 -.- 3.4 3.1 BANDIRMA KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.07.19 16:12:15 38.4888 43.2632 4.5 -.- 1.9 -.- VAN GOLU İlksel 2019.07.19 15:56:52 36.9818 27.7792 11.7 -.- 1.7 -.- COKERTME-MILAS (MUGLA) İlksel 2019.07.19 15:56:25 37.7228 34.7103 5.0 -.- 1.7 -.- KURKCU-BOR (NIGDE) İlksel 2019.07.19 15:11:52 38.1473 23.6355 2.7 -.- 4.5 4.3 YUNANISTAN İlksel 2019.07.19 14:42:15 38.2040 23.3855 2.1 -.- 3.8 3.8 YUNANISTAN İlksel 2019.07.19 14:37:08 40.4305 41.7898 16.6 -.- 2.3 -.- BASAKLI-OLTU (ERZURUM) İlksel 2019.07.19 14:13:14 38.1943 23.5992 5.3 -.- 5.5 5.3 YUNANISTAN REVIZE02 (2019.07.19 14:13:13) 2019.07.19 13:13:25 37.2187 28.1833 0.0 -.- 2.1 -.- CAYBUKU-(MUGLA) İlksel 2019.07.19 12:03:32 36.9622 27.6495 26.2 -.- 2.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.07.19 11:30:39 39.1245 37.5360 19.7 -.- 1.9 -.- SECENYURDU-KANGAL (SIVAS) İlksel 2019.07.19 10:31:42 39.1743 37.3658 8.8 -.- 2.1 -.- DELIGAZILI-KANGAL (SIVAS) İlksel 2019.07.19 10:19:34 38.5880 27.9382 11.1 -.- 2.1 -.- KESTELLI-AHMETLI (MANISA) İlksel 2019.07.19 10:17:30 38.5928 27.9597 21.1 -.- 1.8 -.- TEKELIOGLU-SALIHLI (MANISA) İlksel 2019.07.19 09:18:53 38.9605 26.2403 10.7 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2019.07.19 08:17:41 37.8135 36.5757 5.0 -.- 2.7 -.- CUKURHISAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel 2019.07.19 06:19:34 35.0398 32.3418 4.6 -.- 2.9 -.- KIBRIS RUM KESIMI İlksel 2019.07.19 04:33:43 35.9098 31.0952 23.1 -.- 3.8 3.6 AKDENIZ REVIZE01 (2019.07.19 04:33:44) 2019.07.19 03:36:10 39.7678 41.3497 9.6 -.- 2.7 -.- GECITKOY-TEKMAN (ERZURUM) İlksel 2019.07.19 00:43:41 36.9662 35.9578 8.0 -.- 2.0 -.- SARIMAZI-CEYHAN (ADANA) İlksel