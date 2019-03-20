Denizli'de Richter ölçeğine göre 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Denizli'nin yanı sıra İzmir, Aydın, Muğla, Uşak, Isparta, Burdur ve Antalya'dan da hissedilen depremin ardından aynı bölgede büyüklükleri 4.8 ile 3.2 arasında değişen artçı sarsıntılar meydana geldi. Depremde can kaybı olmazken, Acıpayam'da 1'nci kattaki evinden sokağa atlayan bir kadın yaralandı. Depremin merkez üssü Acıpayam ilçesinin Yeniköy Mahallesi'nde bazı evlerde de hasar meydana geldiği belirtildi.

TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER