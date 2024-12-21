Son depremler: 21 Aralık AFAD ve Kandilli son depremler listesine göre en son nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu?
Son depremler listesi anlık verilerle paylaşılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Dün gece Azerbaycan'ın batısındaki Kelbecer ilinde saat 02.01'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün, Iğdır'ın Aralık ilçesine 113,75 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi. Peki en son nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte 21 Aralık son depremler listesi
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 21 Aralık Cumartesi tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
SON DEPREMLER 21 ARALIK 2024
MALATYA’DA DEPREM
AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 04.25’te Malatya ili Akçadağ ilçesinde deprem meydana geldi.
Büyüklüğü 1.1 olarak ölçülen depremin derinliği ise 7.0 kilometre olarak kayıtlara geçti.
ADIYAMAN’DA DEPREM
AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 04.05’te Adıyaman ili Sincik ilçesinde deprem meydana geldi.
Büyüklüğü 0.7 olarak ölçülen depremin derinliği ise 6.95 kilometre olarak kayıtlara geçti.
AZERBAYCAN’DA DEPREM
Azerbaycan'ın batısındaki Kelbecer ilinde saat 02.01'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün, Iğdır'ın Aralık ilçesine 113,75 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi.
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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