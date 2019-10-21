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Son depremler - 21 Ekim Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son deprem verilerini sizler için derledik. Bu gece Akdeniz açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir depremin ardından vatandaşlar en son nerede deprem olduğunu araştırıyor. İşte 21 Ekim Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

Son depremler

Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Bu gece Akdeniz açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 3.4 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Akdeniz depremine ilişkin verileri aktarmaya devam ediyor. İşte 21 Ekim son deprem listesi...

 

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 21 EKİM

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 21 EKİM EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2019.10.21 06:50:22 37.1267 26.7875 12.9 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2019.10.21 06:48:29 37.4225 27.0187 10.3 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.10.21 06:25:24 40.4042 28.9427 5.1 -.- 1.4 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.10.21 05:56:46 38.2572 26.6058 9.6 -.- 1.5 -.- ZEYTINLER-URLA (IZMIR) İlksel
2019.10.21 05:23:55 37.4455 29.4497 9.3 -.- 1.6 -.- UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2019.10.21 04:55:31 40.8445 28.2817 6.1 -.- 1.6 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.10.21 03:42:25 34.2892 25.1258 5.0 -.- 3.4 3.5 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2019.10.21 02:51:21 38.9422 43.6568 8.0 -.- 1.8 -.- KARAHAN-MURADIYE (VAN) İlksel
2019.10.21 02:40:27 37.4153 30.3593 11.2 -.- 2.0 -.- KESTEL-BUCAK (BURDUR) İlksel
2019.10.21 02:33:46 37.5837 42.9483 6.4 -.- 2.6 -.- BOGAZOREN-BEYTUSSEBAP (SIRNAK) İlksel
2019.10.21 01:50:49 40.2027 28.8532 8.8 -.- 1.3 -.- TAHTALI-NILUFER (BURSA) İlksel
2019.10.21 01:40:00 37.8295 29.6553 15.3 -.- 1.4 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.10.21 01:35:42 38.8462 27.0322 8.7 -.- 2.0 -.- CALTILIDERE-ALIAGA (IZMIR) İlksel
2019.10.21 01:11:33 39.4908 26.2467 8.5 -.- 1.6 -.- BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.10.21 00:59:21 38.8292 26.4207 10.2 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.10.21 00:02:21 38.3432 40.8503 5.0 -.- 2.0 -.- KUTLU-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
2019.10.21 00:00:46 40.8803 28.2218 8.4 -.- 2.3 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.10.20 23:51:58 40.8843 28.2345 13.9 -.- 2.6 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel

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