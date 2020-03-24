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Son depremler 24 Mart 2020 Salı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verileri

Son depremler, deprem kuşağında yer alan ülkemizde sık sık meydana gelen yer sarsıntıları nedeniyle gündeme geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi de verileri kamuoyu ile anlık olarak paylaşıyor. İşte 24 Mart 2020 Salı günü meydana gelen son depremler

deprem

En son deprem nerede oldu? sorusu deprem kuşağında yer alan ülkemizde öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Türkiye ve çevresinde gün içerisinde, bazılarını hissettiğimiz bazılarını ise hissedemediğimiz bir çok deprem meydana geliyor. Son deprem verileri haberimizde...

SON DEPREMLER 24 MART 2020 SALI

AFAD'ın verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

 

 

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