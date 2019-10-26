Son depremler, Türkiye'nin dört bir yanında çoğunlukla küçük büyüklükteki ancak bazı vatandaşların hissedebildiği depremlerin ardından merak ediliyor. En son Eylül ayında İstanbul'da meydana gelen depremler büyük bir korku ve paniğe yol açmıştı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın son deprem verileri ise haberimizde...

SON DEPREMLER - 26 EKİM

AFAD ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTIM) verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle

DEPREM RİSKİ HARİTASI 2019'DA YENİLENDİ

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper İlki, Türkiye'nin deprem riski haritasının 2019'da yenilendiğini ve en güncel bilgiye dayalı olarak hazırlanmış bir deprem haritasının olduğunu belirterek, "Dolayısıyla nerede, ne büyüklükte bir deprem olacağını bilmiyor değiliz, biliyoruz. 'Bu fay orada mı olacak, burada mı olacak?' bunu tartışmanın zamanı ve yeri değil" dedi.

İlki, 1999 depreminden sonra da uzunca bir süre "Fay öyle mi kırılacak, fay böyle mi kırılacak, burada mı çatlayacak?" gibi soruların tartışıldığını ancak bunlarla ilgili kesin somut bilgi vermenin mümkün olmadığını, ilgili uzmanların da açıklamalarından bunun görüldüğünü anlattı.

Prof. Dr. Alper İlki, "Oysa bildiğimiz bir şey var; Türkiye deprem riski haritası zaten 2019'da yenilendi. Bu en güncel bilgiye dayalı olarak hazırlanmış bir deprem haritası. Dolayısıyla nerede, ne büyüklükte bir deprem olacağını bilmiyor değiliz, biliyoruz. Dolayısıyla şu anda 'Bu fay orada mı olacak, burada mı olacak?' bunu tartışmanın zamanı ve yeri değil. Buna zaman harcamak yerine deprem olacağına göre ve biz bu depremde eğer beklenen büyük deprem olursa, deprem riski haritalarında da gösterilmiş olan deprem olursa bildiğimiz şey maalesef ülkemizin pek çok yerinde İstanbul'da dahil olmak üzere ciddi kayıplar olacak. Dolayısıyla öncelikli işimiz bu yapılardaki deprem riskini azaltmak." ifadelerini kullandı.

Kentsel dönüşüm çabalarıyla pek çok iyileştirme yapıldığını ama yapılan çalışmaların yeterli olmadığını, mevcut yapıların incelenmesi ve deprem riskini azaltacak şekilde güçlendirilmesi konusunda büyük çaba gösterilmesi gerektiğini belirten İlki, vatandaşlara da inşaat mühendisliği hizmetiyle binalarının sağlam olup olmadığını araştırmaları yönünde tavsiyede bulundu.