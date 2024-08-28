Son depremler listesi 28 Ağustos 2024: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika verileri ile az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi araştırılıyor. Kahramanmaraş depremi sonrası gündemden düşmeyen listelerde, büyük ve küçük tüm sarsıntılar yer alıyor. Depremin merkez üssü, konumu, büyüklüğü ve derinliği gibi detaylar bu siteler üzerinden öğrenilebiliyor. Özellikle geçtiğimiz gece Antalya'da meydana gelen sarsıntı sonrası az önce deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü kaç soruları yanıt aramaya başladı. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi 28 Ağustos Son depremler listesi…
Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Başta Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde meydana gelenler olmak üzere ülke genelindeki tüm sarsıntılar yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre Antalya’da deprem oldu. Peki; Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte, 28 Ağustos 2024 Son depremler listesi.
ANTALYA'DA DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Akdeniz açıklarında Antalya ili Kaş ilçesinde hissedilen bir deprem meydana geldi.
Saat 02.57’de yaşanan depremin büyüklüğü 2.7 olarak ölçülürken derinliği ise 7 km olarak kayıtlara geçti.
VAN'DA DEPREM!
AFAD verilerine göre, İran -Khoy, West Azarbaijan bölgesinde, Van ili Özalp ilçesinde hissedilen bir deprem meydana geldi.
Saat 06.56'da yaşanan depremin büyüklüğü 2.6 olarak kaydedilirken derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.