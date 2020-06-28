Deprem mi oldu? En son deprem nerede oldu? sorusu deprem kuşağında yer alan ülkemizde öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Türkiye ve çevresinde gün içerisinde, bazılarını hissettiğimiz bazılarını ise hissedemediğimiz bir çok deprem meydana geliyor. AFAD'ın verilerine göre, saat 20.43'te Muğla Marmaris'te 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 28 Haziran son deprem listesi haberimizde.

SON DEPREMLER 28 HAZİRAN (AFAD - KANDİLLİ)

AFAD'ın verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

MUĞLA'DA 5,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD, saat 20.43te merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.6 olarak duyurdu. Depremin ardından olumsuz bir haber yansımadı.