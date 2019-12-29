Bu sabah saatlerinde Elazığ'da 2.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Vatandaşlar bugün de deprem oldu mu, en son nerede deprem oldu? gibi soruların yanıtını merak ediyorlar. İşte 29 Aralık AFAD ve Kandilli tarafından yayınlanan son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER 29 ARALIK

KANDİLLİ SON DEPREMLER 29 ARALIK

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.12.29 08:34:02 38.3415 38.8357 8.8 -.- 2.0 -.- AKUSAGI-KALE (MALATYA) İlksel 2019.12.29 08:04:26 38.3617 38.9445 5.4 -.- 2.3 -.- YUREKKAYA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2019.12.29 06:47:27 37.2187 26.8475 3.6 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2019.12.29 06:34:47 38.7540 43.4397 5.0 -.- 2.0 -.- YEMLICE-(VAN) İlksel 2019.12.29 06:10:41 36.6872 28.5882 3.1 -.- 2.7 -.- DALYAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel 2019.12.29 05:18:39 37.9737 42.9692 5.0 -.- 1.7 -.- KORULU-CATAK (VAN) İlksel 2019.12.29 04:30:32 36.9263 42.9605 28.7 -.- 2.6 -.- IRAK İlksel 2019.12.29 04:28:25 38.8525 43.6298 9.4 -.- 1.7 -.- KELLE-(VAN) İlksel 2019.12.29 04:21:12 37.2150 26.8650 4.5 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2019.12.29 03:45:14 37.1990 26.8310 9.3 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2019.12.29 03:03:52 37.9745 43.0008 8.3 -.- 2.0 -.- KACIT-CATAK (VAN) İlksel 2019.12.29 03:01:19 40.2040 26.9907 9.6 -.- 2.1 -.- COMLEKCI-BIGA (CANAKKALE) İlksel 2019.12.29 01:03:08 40.6877 32.7487 3.3 -.- 3.2 3.0 YONCALI-CERKES (CANKIRI) İlksel 2019.12.29 00:33:49 38.2212 23.3183 83.1 -.- 3.9 -.- YUNANISTAN İlksel 2019.12.29 00:26:29 37.2578 31.0882 124.3 -.- 2.6 -.- DEMIRCILER-SERIK (ANTALYA) İlksel