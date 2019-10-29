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Son depremler - 29 Ekim Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son deprem verilerini sizler için derledik. Son olarak Çankırı'nın Çerkez ilçesinde 2.4 büyüklüğünde depremin ardından vatandaşlar en son nerede deprem olduğunu araştırıyor. İşte 29 Ekim Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verileri...

Son depremler

Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Bu sabah saatlerinde Çankırı'da 2.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 2.0 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Akdeniz depremine ilişkin verileri aktarmaya devam ediyor. İşte 29 Ekim son deprem listesi...

 

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 29 EKİM

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 29 EKİM EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2019.10.29 06:37:06 38.0637 27.0787 5.3 -.- 1.9 -.- CAMONU-MENDERES (IZMIR) İlksel
2019.10.29 06:19:54 36.4883 28.6800 5.0 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2019.10.29 06:18:11 40.7210 32.8583 5.3 -.- 2.4 -.- YAKUPLAR-CERKES (CANKIRI) İlksel
2019.10.29 06:07:14 40.7612 27.3697 12.6 -.- 1.8 -.- GAZIKOY-SARKOY (TEKIRDAG) İlksel
2019.10.29 06:03:36 37.0387 28.0423 16.3 -.- 1.5 -.- KULTAK-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.10.29 05:50:46 40.0688 28.5590 7.6 -.- 1.5 -.- SOGUTALAN-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel
2019.10.29 05:42:54 37.8472 29.6482 4.8 -.- 0.9 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2019.10.29 05:27:18 39.6603 27.7893 9.3 -.- 1.0 -.- KALAYCILAR-(BALIKESIR) İlksel
2019.10.29 05:14:19 37.9043 27.6080 8.5 -.- 1.6 -.- DAGKARAAGAC-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2019.10.29 04:57:35 36.4672 28.7700 5.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2019.10.29 04:42:20 38.9063 27.7568 6.7 -.- 1.8 -.- DOGUCA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2019.10.29 04:32:56 36.4680 28.7248 8.7 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2019.10.29 03:52:07 39.2813 32.9560 7.1 -.- 1.5 -.- KOMUSINI-KULU (KONYA) İlksel
2019.10.29 03:34:11 37.2293 27.6967 12.4 -.- 1.0 -.- AKYOL-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.10.29 02:30:58 38.7387 26.5708 5.0 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.10.29 02:07:33 37.8957 27.5993 5.4 -.- 1.8 -.- HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2019.10.29 01:21:29 36.5803 28.6412 19.8 -.- 0.9 -.- DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2019.10.29 01:10:21 37.7072 42.5687 3.0 -.- 2.1 -.- GUNEYCAM-(SIRNAK) İlksel
2019.10.29 01:05:12 37.8092 29.6745 14.4 -.- 1.5 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.10.28 20:00:41 37.8763 27.2413 16.1 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.10.28 19:43:51 37.1525 28.6675 15.5 -.- 1.9 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2019.10.28 18:38:19 39.8172 39.0018 14.5 -.- 2.6 -.- KEDEK-KEMAH (ERZINCAN) İlksel

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