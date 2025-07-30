Deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde soruları 30 Temmuz Çarşamba günü için yanıt aramaya başladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi ülkemizde medyana gelen depremleri anbean listelemeye devam ediyor. Alınan verilere göre, Muğla, Tekirdağ ve Konya deprem ile sallandı. İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri ile 30 Temmuz 2025 son depremler listesi.