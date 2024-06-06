Malatya ve Van'da deprem! 6 Haziran Perşembe AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Son dakika deprem haberleri ile ilgili olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen verilere göre, bugün Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde sarsıntılar kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üslerine ilişkin bilgiler belli oldu. İşte, 6 Haziran 2024 bugünkü güncel AFAD ve Kandilli son depremler listesi...
Son depremler, aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizin en önemli gündem maddelerinden biri konumunda. Türkiye'de yer sarsıntılarına ilişkin en güncel veriler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından sağlanmakta. İşte, 6 Haziran 2024 Perşembe Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...
MALATYA SALLANDI
AFAD tarafından paylaşılan verilere göre; bugün saat 06.29'da Malatya'nın Doğanaşehir ilçesinde 1.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin derinliği ise 7 km olarak belirlendi.
VAN'DA DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre; bugün saat 05:57'de Van'ın Erciş ilçesinde 2.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 8.54 km olarak ölçüldü.
AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.
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