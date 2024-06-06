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        Haberler Bilgi Gündem SON DEPREMLER | 6 Haziran 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi ile biraz önce Adıyaman'da deprem mi oldu, nerede?

        Son dakika: Bingöl'de deprem! 6 Haziran Perşembe AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son dakika deprem haberleri ile ilgili olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen verilere göre, bugün Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde sarsıntılar kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üslerine ilişkin bilgiler belli oldu. Bugün saat 15.02'de Bingöl Karlıova'da 3.9 büyüklüğünde deprem oldu. İşte, 6 Haziran 2024 .bugünkü güncel AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2024 - 07:47 Güncelleme: 06.06.2024 - 19:09
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        1

        Son depremler, aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizin en önemli gündem maddelerinden biri konumunda. Türkiye'de yer sarsıntılarına ilişkin en güncel veriler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından sağlanmakta. İşte, 6 Haziran 2024 Perşembe Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

        2

        BİNGÖL'DE 3.9 DEPREM OLDU!

        AFAD az önce Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 15.02'de yaşanan deprem yerin 18.64 kilometre altında kaydedildi.

        3

        ADIYAMAN'DA 4.2 BÜYÜKLÜĞÜDE DEPREM

        AFAD Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

        MALATYA SALLANDI

        AFAD tarafından paylaşılan verilere göre; bugün saat 06.29'da Malatya'nın Doğanaşehir ilçesinde 1.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin derinliği ise 7 km olarak belirlendi.

        4

        VAN'DA DEPREM!

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre; bugün saat 05:57'de Van'ın Erciş ilçesinde 2.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 8.54 km olarak ölçüldü.

        5

        AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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