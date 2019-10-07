Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Bu sabah saat 06.42 saatlerinde Akdeniz açıklarında 1.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Akdeniz depremine ilişkin verileri aktarmaya devam ediyor. İşte 7 Ekim son deprem listesi...

AFAD SON DEPREM LİSTESİ

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 7 EKİM EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.10.07 06:42:27 36.1258 28.7557 10.5 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.07 06:22:33 36.2887 28.5435 6.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.07 06:08:12 37.8385 29.6548 7.6 -.- 1.9 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.10.07 05:20:49 38.6452 27.2005 11.8 -.- 1.5 -.- SULEYMANLI-MENEMEN (IZMIR) İlksel 2019.10.07 05:01:30 37.8628 27.6287 9.0 -.- 1.5 -.- GERMENCIK (AYDIN) İlksel 2019.10.07 04:59:02 38.8420 41.2707 8.4 -.- 1.6 -.- ERALANI-(MUS) İlksel 2019.10.07 04:52:56 38.8590 41.2878 21.9 -.- 1.3 -.- GOLKOY-(MUS) İlksel 2019.10.07 04:32:32 40.8420 28.3417 10.3 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.10.07 04:28:23 36.0497 26.8642 10.6 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.07 04:18:37 36.0742 27.2535 11.4 -.- 3.6 3.5 AKDENIZ İlksel 2019.10.07 04:07:24 38.6402 27.1883 11.7 -.- 1.2 -.- SULEYMANLI-MENEMEN (IZMIR) İlksel 2019.10.07 03:59:16 38.6308 27.1895 8.6 -.- 1.8 -.- SULEYMANLI-MENEMEN (IZMIR) İlksel 2019.10.07 03:55:39 38.6377 27.2218 9.7 -.- 2.0 -.- CALTI-MENEMEN (IZMIR) İlksel 2019.10.07 03:54:07 38.6228 27.2302 5.3 -.- 1.6 -.- CALTI-MENEMEN (IZMIR) İlksel 2019.10.07 03:48:58 38.6357 27.2168 9.1 -.- 1.8 -.- CALTI-MENEMEN (IZMIR) İlksel 2019.10.07 03:44:43 36.0112 27.3582 8.2 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.07 03:41:01 41.9465 32.8803 12.8 -.- 1.9 -.- IRMAKKOY-CIDE (KASTAMONU) İlksel 2019.10.07 03:33:02 38.6305 27.2057 10.3 -.- 1.0 -.- BAGCILAR-MENEMEN (IZMIR) İlksel 2019.10.07 03:29:39 40.1565 24.6265 7.2 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.10.07 03:18:45 36.7040 28.2225 68.6 -.- 1.7 -.- OSMANIYE-MARMARIS (MUGLA) İlksel 2019.10.07 03:04:48 38.8552 32.9712 4.7 -.- 1.6 -.- ACIKUYU-KULU (KONYA) İlksel 2019.10.07 02:35:48 38.8023 43.1452 23.7 -.- 1.7 -.- VAN GOLU İlksel 2019.10.07 02:26:25 37.4312 29.3162 10.2 -.- 1.4 -.- ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.10.07 01:56:49 37.4612 29.2667 16.2 -.- 1.2 -.- ALAATTIN-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.10.07 01:53:44 38.3087 28.3258 4.9 -.- 1.4 -.- SARISU-KIRAZ (IZMIR) İlksel 2019.10.07 01:48:48 39.7320 27.7825 5.4 -.- 1.2 -.- OVACIK-(BALIKESIR) İlksel 2019.10.07 01:22:28 36.2993 28.5125 7.9 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel