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        Haberler Gündem Güncel SON DEPREMLER| AFAD ve Kandilli 17 Eylül son depremler listesi: Van'da deprem

        Van sabaha depremle uyandı! 17 Eylül Kandilli ve AFAD son depremler tablosu

        Deprem mi oldu? Deprem kuşağında yer alan ülkemizde yer alan ülkemizde hissedilen sarsıntılar sonrasında bu sorunun cevabı araştırılıyor. Son olarak Van'ın Muradiye ilçesinde sabah saat 06.30'da 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte AFAD ve Kandilli son dakika depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2023 - 08:57 Güncelleme: 17.09.2023 - 08:57
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        Son depremler listesi 17 Eylül Pazar günü hissedilen sarsıntılar sonrasında merakla araştırılıyor. Son olarak sabahın ilk saatlerinde Van'da deprem meydana geldi. Yaşanan deprem sonrası gözler AFAD ve Kandilli son depremler listesine çevrildi. İşte son depremler 17 Eylül AFAD ve Kandilli listesi...

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        VAN'DA DEPREM!

        Kandilli verisi ile saat 06.3O'da Van'ın Muradiye ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kandilli verisi ile saat 06.19'da Akdeniz açıklarında 3.3 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.

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        SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

        İşte AFAD ve Kandilli son depremler 17 Eylül tablosu:

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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