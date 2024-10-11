Son depremler! 11 Ekim 2024 Kandilli ve AFAD verileri ile son depremler büyüklüğü ve merkez üssü
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre, Karadeniz açıkları Bartın'da şiddetli bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Bartın Amasra olarak kayıtlara geçen sarsıntı, İstanbul'da da hissedildi. İşte, 11 Ekim 2024 AFAD ve Kandilli verileri ile son depremler büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği hakkında detaylı bilgiler...
Son depremler listesi güncel olarak duyuruluyor. En son AFAD, depremin Bartın ili Amasra ilçesinde meydana geldiğini duyurdu. Şiddetli sarsıntı, İstanbul’da da hissedildi. Verilere göre depremin derinliği 9.33 km kilometre olarak ölçüldü. İşte 11 Ekim 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
AFAD DUYURDU: BARTIN'DA DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan paylaşıma göre, saat 10:16'da Karadeniz açıklarında deprem meydana geldi.
4.8 büyüklüğündeki sarsıntının merkez üssü Bartı nili Amasra ilçesi olarak kayıtlara geçti.
Şiddetli sarsıntı, yerin 9.33 kilometre derinliğinde ölçüldü.
BARTIN DEPREM VERİLERİ
Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Karadeniz - [119.64 km] Amasra (Bartın)
Tarih:2024-10-11
Saat:10:16:41 TSİ
Enlem:42.53472 N
Boylam:31.38972 E
Derinlik:9.33 km
Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.
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