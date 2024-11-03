Son depremler: Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 3 Kasım AFAD ve Kandilli son depremler listesi

AFYONKARAHİSAR’DA DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, Afyonkarahisar’da deprem meydana geldi. Saat 8.10’da yaşanan depremin merkez üssü Afyon Merkez olarak belirlendi.

Büyüklüğü 1.1 olarak kayıtlara geçen sarsıntının derinliği ise 7.12 km olarak ölçüldü.

KAYSERİ’DE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, Kayseri’de deprem meydana geldi. Saat 8.06’da yaşanan depremin merkez üssü Bünyan olarak belirlendi.

Büyüklüğü 2.4 olarak kayıtlara geçen sarsıntının derinliği ise 7.0 km olarak ölçüldü.