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        Haberler Bilgi Yaşam Son depremler: Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli duyurdu

        Son depremler: Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli duyurdu

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini güncel olarak duyurmaya devam ediyor. 11 Ekim sabah saatlerinde AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Bartın'ın Amasra ilçesi açıklarında 4,8 büyüklüğünde bir deprem paniğe sebep olmuştu. En ufak sarsıntıda bile vatandaşlar, ''Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu?'' sorularına yanıt arıyor. İşte 12 Ekim 2024 son depremler listesi sorgulama ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2024 - 07:34 Güncelleme: 12.10.2024 - 07:34
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        Son dakika depremler… Türkiye, dünyanın aktif deprem kuşaklarından biri olan Alp-Himalaya deprem kuşağı üzerinde yer alıyor. Bu sebeple gün içerisinde irili ufaklı birçok sarsıntı meydana geliyor. Peki Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte anlık son depremler listesi

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        SON DEPREMLER LİSTESİ 12 EKİM 2024

        ELBİSTAN KAHRAMANMARAŞ

        AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 07-08’de Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi açıklarında 2.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

        Deprem, 7.0 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        KIRIKHAN HATAY

        AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 06.de Hatay Kırıkhan ilçesi açıklarında 1.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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