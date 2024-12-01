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        Haberler Bilgi Yaşam Son depremler listesi 1 Aralık 2024: Biraz önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli duyurdu

        Son depremler 1 Aralık 2024: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli duyurdu

        Son depremler listesi güncellenerek kamuoyuna duyurulmaya devam ediyor. Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde gün içerisinde pek çok deprem meydana geliyor. Bulunduğu bölgede sarsıntı hissedenler "Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile yaşanan tüm depremler hakkında detaylı bilgilere erişilebiliyor. 1 Aralık 2024 son dakika depremler listesine göre, Malatya'da deprem oldu. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2024 - 08:43 Güncelleme: 01.12.2024 - 20:18
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        Son depremler 1 Aralık Pazar günü için araştırılıyor. Dünyanın önemli deprem kuşaklarından biri olan Alp-Himalaya kuşağı üzerinde yer alan ülkemizde gün içerisinde küçük büyük birçok sarsıntı yaşanıyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. Peki az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte 1 Aralık 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi sorgulama…

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        MALATYA’DA DEPREM

        AFAD internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 08.16’da Malatya’nın Pütürge ilçesinde deprem meydana geldi.

        1.6 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7.0 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        KAHRAMANMARAŞ’TA DEPREM

        AFAD internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 07.59’da Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde deprem meydana geldi.

        2.0 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7.0 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        BİTLİS’TE DEPREM

        AFAD internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 07.49’da Bitlis’in Merkez ilçesinde deprem meydana geldi.

        2.0 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7.03 kilometre derinliğinde kaydedildi.

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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