Son depremler 1 Aralık Pazar günü için araştırılıyor. Dünyanın önemli deprem kuşaklarından biri olan Alp-Himalaya kuşağı üzerinde yer alan ülkemizde gün içerisinde küçük büyük birçok sarsıntı yaşanıyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. Peki az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte 1 Aralık 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi sorgulama…