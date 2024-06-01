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        Haberler Bilgi Son depremler listesi 1 Haziran 2024! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile biraz önce deprem mi oldu, son deprem kaç büyüklüğünde oldu?

        Kahramanmaraş ve Van'da deprem! 1 Haziran 2024 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi, yurt genelinde yaşanan tüm depremleri anbean kaydediyor. Bugün, Kahramanmaraş ve Van birçok depremle sallandı. Bugün anlık verilerde toplamda 19 deprem kayıtlara geçti. İşte, 1 Haziran 2024 AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.06.2024 - 08:13 Güncelleme: 01.06.2024 - 08:13
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        Türkiye'de bir gün boyunca farklı büyüklükte birçok deprem yaşanıyor. Bunların çoğunluğu vatandaşların hissedemeyeceği kadar küçük olsa da AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydediliyor. İşte, 1 Haziran son depremler listesi ile en son deprem olan yerler..

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        KAHRAMANMARAŞ'TA PEŞ PEŞE DEPREMLER!

        Kahramanmaraş Göksün, Elbistan, Onikişubat 1 Haziran günü birçok depremle sallandı. Küçük çaplı depremlerin arasında en büyük olan, saat 01.57'de meydana gelen 3 büyüklüğündeki depremdi. Elbistan'da kaydedilen deprem yerin 7 kilometre altında oldu.

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        VAN DA SALLANDI

        Depremi yaşayan başka şehir de Van oldu. Saat 06.09'da Van Gölü'nde 2.7 deprem yaşandı. 7 kilometre aşağıda gerçekleşen deprem, Tuşba ilçesini de salladı.

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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