Bingöl’de deprem meydana geldi! 1 Kasım 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
Türkiye'nin topraklarının tamamına yakını fay hattı üzerinde yer alıyor. Durum böyleyken gün içerisinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Ülkemizde meydana gelen sarsıntılara ilişkin veriler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından vatandaşlar ile paylaşılıyor. Yaşanan depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği gibi birçok veri bu siteler aracılığıyla öğreniliyor. AFAD verilerine göre, Bingöl'de deprem meydana geldi. Peki Türkiye'de en son nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte 1 Kasım 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…
Ülkemizde meydana gelen büyük küçük tüm depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kayıt altına alınmaya devam ediyor. Yaşanan depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve enlem ve boylam bilgileri bu siteler aracılığıyla öğreniliyor. AFAD verilerine göre, Bingöl’de 2.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte 1 Kasım 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...
BİNGÖL’DE DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 05.36’da Bingöl’ün Merkez ilçesinde deprem meydana geldi.
2.8 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7.35 kilometre derinliğinde kaydedildi.
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.