Ülkemizde meydana gelen büyük küçük tüm depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kayıt altına alınmaya devam ediyor. Yaşanan depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve enlem ve boylam bilgileri bu siteler aracılığıyla öğreniliyor. AFAD verilerine göre, Bingöl’de 2.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte 1 Kasım 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

BİNGÖL’DE DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 05.36’da Bingöl’ün Merkez ilçesinde deprem meydana geldi.