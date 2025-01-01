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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 1 Ocak 2025: Biraz önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler sorgulama

        Antalya ve Muğla deprem ile sallandı! 1 Ocak 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

        Türkiye'nin topraklarının büyük bir kısmı fay hattı üzerinde yer alıyor. Durum böyleyken gün içerisinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Ülkemizde meydana gelen sarsıntılara ilişkin veriler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kayıt altına alınıyor. Yaşanan depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği gibi veriler bu siteler aracılığıyla öğreniliyor. Son verilere göre, Antalya ve Muğla deprem ile sallandı. İşte 1 Ocak 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2025 - 07:57 Güncelleme: 01.01.2025 - 07:57
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        Ülkemizde meydana gelen büyük küçük tüm depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kayıt altına alınmaya devam ediyor. Yaşanan depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve enlem ve boylam bilgileri bu siteler aracılığıyla öğreniliyor. AFAD ve Kandilli verileri ‘’Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?’’ sorularına yanıt veriyor. AFAD verilerine göre, Antalya ve Muğla’da deprem meydana geldi. İşte 1 Ocak 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

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        MUĞLA’DA DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 07:16’da Muğla’nın Ula ilçesinde deprem meydana geldi.

        2.5 büyüklüğündeki sarsıntı, 7.01 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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        ANTALYA DEPREM İLE SALLANDI

        AFAD’ın verilerine göre, saat 06:52’de Akdeniz’de Antalya’nın Kaş ilçesi açıklarında deprem meydana geldi.

        Büyüklüğü 3.4 olarak ölçülen depremin derinliği ise 28,74 kilometre olarak kaydedildi.

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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