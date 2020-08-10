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Son depremler listesi 10 Ağustos 2020! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verileri

Son depremler listesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayınlanıyor. En son bazı illerimizde artçı depremler meydana geliyor. İşte 10 Ağustos 2020 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika depremleri

son depremler

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verilerine göre en son artçı depremler meydana geldi. İşte 8 Ağustos Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler

AFAD SON DEPREMLER

AFAD'ın son depremler listesine aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 10 AĞUSTOS 2020

2020.08.10 10:59:01 38.6027 44.0933 5.0 -.- 3.0 -.- MOLLATOPUZ-OZALP (VAN) İlksel
2020.08.10 08:58:02 37.8860 29.3482 0.0 -.- 1.2 -.- KARAPINAR-CAL (DENIZLI) İlksel
2020.08.10 08:48:23 38.9778 43.5508 5.0 -.- 2.1 -.- ASAGIKOZLUCA-ERCIS (VAN) İlksel
2020.08.10 08:43:43 38.3263 38.8863 6.3 -.- 2.0 -.- UZUNHUSEYIN-KALE (MALATYA) İlksel
2020.08.10 08:35:31 36.3463 28.2250 15.5 -.- 1.5 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2020.08.10 08:10:29 36.6610 28.8985 5.0 -.- 1.8 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2020.08.10 07:29:21 37.4275 35.8748 7.4 -.- 3.6 3.6 COBANPINARI-KOZAN (ADANA) İlksel
2020.08.10 05:07:55 40.4847 22.8125 18.0 -.- 4.2 4.3 YUNANISTAN İlksel
2020.08.10 04:53:34 35.0622 26.4237 13.8 -.- 3.6 3.8 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2020.08.10 04:18:52 38.4323 39.3032 9.4 -.- 1.6 -.- SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.08.10 03:51:39 38.4178 39.1795 9.7 -.- 1.4 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.08.10 03:45:26 35.7787 28.2105 2.1 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2020.08.10 03:28:08 38.8560 27.1540 4.6 -.- 1.6 -.- HACIOMERLI-ALIAGA (IZMIR) İlksel

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