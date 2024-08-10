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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 10 Ağustos 2024: AFAD ve Kandilli ile en son ne zaman ve nerede deprem oldu?

        Van'da deprem oldu! 10 Ağustos 2024 Cumartesi son depremler listesi

        10 Ağustos günü Türkiye'nin birçok şehrinde deprem oldu. Genelde hissedilmeyecek seviyede olsa da Kandilli ve AFAD tarafından tüm depremler raporlanıyor. İşte, AFAD ve Kandilli verileriyle 10 Ağustos 2024 Cumartesi son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2024 - 08:05 Güncelleme: 10.08.2024 - 08:05
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        Türkiye, dünyadaki deprem ülkelerinden biri dolayısıyla her an deprem gerçeği ile yaşıyor. Bu kapsamda, birçoğu vatandaşlar tarafından hissedilmese de ülkede birçok deprem meydana geliyor. Tüm depremler anlık olarak kaydedilip, raporlanıyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileriyle 10 Ağustos 2024 son depremler listesi..

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        VAN'DA DEPREM!

        Van'ın Tuşba ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 03.56'da meydana gelen deprem 25 kilometre derinlikte yaşandı.

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        30 DEPREM KAYITLARA GEÇTİ

        AFAD verilerine göre, 10 Ağustos tarihinde toplamda 30 deprem oldu. Depremler, 0.8 ile 1.8 büyüklüğü arasında değişti.

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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