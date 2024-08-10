Van'da deprem oldu! 10 Ağustos 2024 Cumartesi son depremler listesi
10 Ağustos günü Türkiye'nin birçok şehrinde deprem oldu. Genelde hissedilmeyecek seviyede olsa da Kandilli ve AFAD tarafından tüm depremler raporlanıyor. İşte, AFAD ve Kandilli verileriyle 10 Ağustos 2024 Cumartesi son depremler listesi...
Türkiye, dünyadaki deprem ülkelerinden biri dolayısıyla her an deprem gerçeği ile yaşıyor. Bu kapsamda, birçoğu vatandaşlar tarafından hissedilmese de ülkede birçok deprem meydana geliyor. Tüm depremler anlık olarak kaydedilip, raporlanıyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileriyle 10 Ağustos 2024 son depremler listesi..
VAN'DA DEPREM!
Van'ın Tuşba ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 03.56'da meydana gelen deprem 25 kilometre derinlikte yaşandı.
30 DEPREM KAYITLARA GEÇTİ
AFAD verilerine göre, 10 Ağustos tarihinde toplamda 30 deprem oldu. Depremler, 0.8 ile 1.8 büyüklüğü arasında değişti.