Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Başta Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde meydana gelenler olmak üzere ülke genelindeki tüm sarsıntılar yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi listeleri ile depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar öğrenilebiliyor. Peki; az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte, 10 Eylül 2024 Son depremler listesi.