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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 10 Eylül 2024: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika verileri ile az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 10 Eylül 2024: AFAD ve Kandilli verileri ile en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi araştırılıyor. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş depremi sonrası gündemden düşmeyen listelerde, büyük ve küçük tüm sarsıntılar yer alıyor. Depremlerin merkez üssü, konumu, büyüklüğü ve derinliği gibi detaylar Peki en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte 10 Eylül 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2024 - 07:20 Güncelleme: 10.09.2024 - 07:20
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        Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Başta Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde meydana gelenler olmak üzere ülke genelindeki tüm sarsıntılar yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi listeleri ile depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar öğrenilebiliyor. Peki; az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte, 10 Eylül 2024 Son depremler listesi.

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        AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan yaşanan son depremlerde merkez üssü, tarih, saat, şiddet/büyüklük, derinlik, konum bilgileri duyuruluyor.

        Kurumların resmi internet sitelerinin yanı sıra sosyal medya hesaplarından da bilgilere ulaşabilmek mümkün. İşte, en son deprem sorgulama ekranı:

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        Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi (http://www.koeri.boun.edu.tr):

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html):

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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