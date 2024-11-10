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        Haberler Bilgi Gündem SON DEPREMLER LİSTESİ 10 KASIM 2024: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri

        En son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde? 10 Kasım 2024 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Deprem ülkesi olan Türkiye'de her gün küçük büyük birçok sarsıntı yaşanıyor. Yurt genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte 10 Kasım 2024 Son depremler listesi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2024 - 07:26 Güncelleme: 10.11.2024 - 07:49
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        AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi gündemde. Yurt genelinde gün içerisinde pek çok sarsıntı yaşanıyor. Bunlardan bazıları kendisini hissettirirken bazıları ise hiç anlaşılmıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. Peki, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika verileri ile en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde İşte, 10 Kasım 2024 Son depremler listesi…

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        AKDENİZ'DE DEPREM!

        Yer: GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

        Tarih: 2024.11.10

        Saat: 07:26:01

        Enlem: 34.2845

        Boylam: 25.1125

        Derinlik: 11.6

        Büyüklük: 3.0

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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