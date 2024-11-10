AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi gündemde. Yurt genelinde gün içerisinde pek çok sarsıntı yaşanıyor. Bunlardan bazıları kendisini hissettirirken bazıları ise hiç anlaşılmıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. Peki, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika verileri ile en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde İşte, 10 Kasım 2024 Son depremler listesi…