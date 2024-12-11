Ülkemizde meydana gelen büyük küçük tüm depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kayıt altına alınmaya devam ediyor. Yaşanan depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve enlem ve boylam bilgileri bu siteler aracılığıyla öğreniliyor. AFAD verilerine göre, Mardin ve Antalya’da deprem meydana geldi. İşte 11 Aralık 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...