Mardin ve Antalya'da deprem oldu! 11 Aralık 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
Türkiye'nin topraklarının tamamına yakını fay hattı üzerinde yer alıyor. Bu sebeple gün içerisinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. Meydana gelen sarsıntılara ilişkin veriler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kamuoyu ile paylaşılıyor. Yaşanan depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği gibi birçok veri bu siteler aracılığıyla öğreniliyor. AFAD verilerine göre, Mardin ve Antalya'da deprem oldu. İşte 11 Aralık 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...
Ülkemizde meydana gelen büyük küçük tüm depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kayıt altına alınmaya devam ediyor. Yaşanan depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve enlem ve boylam bilgileri bu siteler aracılığıyla öğreniliyor. AFAD verilerine göre, Mardin ve Antalya’da deprem meydana geldi. İşte 11 Aralık 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...
ANTALYA’DA DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 05:24’te Antalya’nın Kepez ilçesinde deprem meydana geldi.
2.8 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 78.92 kilometre derinliğinde kaydedildi.
MARDİN DEPREM İLE SALLANDI
AFAD’ın verilerine göre, saat 05:07’de Irak Sinjar, Ninova bölgesinde deprem meydana geldi. Sarsıntı, Mardin ili Nusaybin ilçesinde de hissedildi.
Büyüklüğü 3.5 olarak kayıtlara geçen deprem, yerin 15.44 kilometre derinliğinde ölçüldü.
SON DEPREMLER LİSTESİ 11 ARALIK
2024-12-11 06:54:3640.2022231.753897.07ML1.7Beypazarı (Ankara)
2024-12-11 06:44:3336.5438941.623067.34ML2.0Sinjar, Ninova (Irak) - [60.28 km] Nusaybin (Mardin)
2024-12-11 06:27:4436.3697236.069727.01ML1.8Belen (Hatay)
2024-12-11 06:23:2838.2877842.355567.0ML2.0Merkez (Bitlis)
2024-12-11 06:15:5438.9183335.568894.67ML2.0Kocasinan (Kayseri)
2024-12-11 06:12:4435.5333327.582227.0ML2.0Akdeniz - [129.40 km] Datça (Muğla)
2024-12-11 05:39:1136.0069429.021398.88ML1.4Akdeniz - [40.12 km] Kaş (Antalya)
2024-12-11 05:33:3038.3208338.820288.92ML1.1Pütürge (Malatya)
2024-12-11 05:30:1238.6527843.454177.0ML1.0Tuşba (Van)
2024-12-11 05:24:4536.9872230.7713978.92ML2.8Kepez (Antalya)
2024-12-11 05:07:4536.467541.6694415.44ML3.5Sinjar, Ninova (Irak) - [69.37 km] Nusaybin (Mardin)
2024-12-11 04:18:5635.4844427.4983311.67ML2.2Akdeniz - [134.34 km] Datça (Muğla)
2024-12-11 04:09:0236.135.9557.0ML1.7Samandağ (Hatay)
2024-12-11 04:07:4639.9713942.222226.92ML1.4Horasan (Erzurum)
2024-12-11 04:00:4835.6063927.253898.55ML2.1Akdeniz - [121.97 km] Datça (Muğla)
2024-12-11 03:54:2238.7355643.488337.0ML1.2Tuşba (Van)
2024-12-11 03:47:4238.3758338.908899.84ML1.2Sivrice (Elazığ)
2024-12-11 03:23:4838.1063938.50757.51ML1.3Sincik (Adıyaman)
2024-12-11 03:08:2840.4213926.347510.72ML1.6Ege Denizi - Saros Körfezi - [10.40 km] Eceabat (Çanakkale)
2024-12-11 02:53:5438.4422239.272227.0ML0.9Sivrice (Elazığ)
2024-12-11 02:02:4037.9344437.786397.0ML1.0Doğanşehir (Malatya)
2024-12-11 01:39:1338.50540.296.99ML2.0Genç (Bingöl)
2024-12-11 01:34:1537.2880628.210.37ML1.3Yatağan (Muğla)
2024-12-11 01:21:5538.1016738.382787.0ML1.3Çelikhan (Adıyaman)
2024-12-11 01:01:5438.1063936.584726.99ML1.8Göksun (Kahramanmaraş)
2024-12-11 00:49:0337.9741727.197785.42ML1.6Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.50 km] Menderes (İzmir)
2024-12-11 00:36:2540.5380632.976947.0ML1.2Çubuk (Ankara)
2024-12-11 00:31:0238.2347238.099177.0ML1.3Yeşilyurt (Malatya)
2024-12-11 00:19:1634.9094433.0941753.9ML1.0Nicosia (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)
2024-12-11 00:11:1637.0836130.571117.0ML1.5Döşemealtı (Antalya)
2024-12-11 00:04:23 40.2275 44.87028 6.99 ML 2.7 Kotayk (Ermenistan) - [45.11 km] Aralık (Iğdır)
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.