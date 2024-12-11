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        Haberler Bilgi Gündem SON DEPREMLER LİSTESİ 11 ARALIK: Biraz önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremleri

        Muğla deprem ile sallandı! 11 Aralık 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

        Türkiye'nin topraklarının tamamına yakını fay hattı üzerinde yer alıyor. Bu sebeple gün içerisinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. Meydana gelen sarsıntılara ilişkin veriler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kamuoyu ile paylaşılıyor. Yaşanan depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği gibi birçok veri bu siteler aracılığıyla öğreniliyor. AFAD verilerine göre, Akdeniz'de Muğla Datça açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem oldu. İşte 11 Aralık 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2024 - 07:39 Güncelleme: 11.12.2024 - 21:01
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        Ülkemizde meydana gelen büyük küçük tüm depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kayıt altına alınmaya devam ediyor. Yaşanan depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği, enlem ve boylam bilgileri bu siteler aracılığıyla öğreniliyor. AFAD verilerine göre, Akdeniz'de Muğla Datça açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte 11 Aralık 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

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        MUĞLA AÇIKLARINDA DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 07.44'te 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Muğla'nın Datça ilçesine 210,17 kilometre mesafede olan depremin 9,1 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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        MUĞLA DEPREM VERİLERİ

        Büyüklük:4.4 (Mw)

        Yer:Akdeniz - [210.17 km] Datça (Muğla)

        Tarih:2024-12-11

        Saat:07:44:18 TSİ

        Enlem:34.82722 N

        Boylam:27.05611 E

        Derinlik:9.1 km

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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