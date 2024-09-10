Son depremler 11 Eylül 2024: AFAD ve Kandilli duyurdu! Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi araştırılıyor. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş depremi sonrası gündemden düşmeyen listelerde, büyük ve küçük tüm sarsıntılar yer alıyor. Depremlerin merkez üssü, konumu, büyüklüğü ve derinliği gibi detaylar Peki en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte 11 Eylül 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…
Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Başta Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde meydana gelenler olmak üzere ülke genelindeki tüm sarsıntılar yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi listeleri ile depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar öğrenilebiliyor. Peki; az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte, 11 Eylül 2024 Son depremler listesi.
VAN'DA DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13:54'te Van ili Tuşba ilçesinde bir deprem meydana geldi.
3.0 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7.0 km derinliğinde ölçüldü.
ÇANAKKALE DEPREM İLE SALLANDI!
AFAD verilerine göre, saat 05:52'de Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) açıklarında Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde hissedilen bir deprem meydana geldi.
2.8 büyüklüğündeki deprem, 14.91 km derinlikte kaydedildi.
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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