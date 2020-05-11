Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verilerine göre Kuşadası Körfezi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte, 11 Mayıs Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler
AFAD SON DEPREMELER LİSTESİ
AFAD'ın son depremler listesine aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMELR LİSTESİ - 11 MAYIS 2020
2020.05.11 16:17:37 37.9578 28.7638 13.8 -.- 1.9 -.- SAVCILI-BUHARKENT (AYDIN) İlksel
2020.05.11 15:42:52 40.2533 26.5828 29.0 -.- 1.3 -.- KANGIRLI-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel
2020.05.11 15:21:47 38.4330 39.2493 1.6 -.- 1.4 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.05.11 13:23:13 37.0160 27.6978 19.3 -.- 1.1 -.- MAZIKOY-BODRUM (MUGLA) İlksel
2020.05.11 13:05:18 36.1935 35.8698 5.0 -.- 2.8 -.- CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2020.05.11 12:54:26 40.0512 28.9613 26.5 -.- 1.2 -.- DAGAKCAKOY-OSMANGAZI (BURSA) İlksel
2020.05.11 12:42:43 39.2195 27.5935 12.3 -.- 1.6 -.- HATUN-SOMA (MANISA) İlksel
2020.05.11 12:40:57 37.8600 27.2317 9.2 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.05.11 12:33:06 37.8250 27.1950 5.0 -.- 3.6 3.5 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.05.11 12:10:34 38.3487 38.7963 5.0 -.- 1.8 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel
2020.05.11 12:06:24 39.1803 27.5758 0.0 -.- 1.6 -.- TURGUTALP-SOMA (MANISA) İlksel
2020.05.11 12:05:45 38.9718 32.8285 0.0 -.- 1.7 -.- BULDUK-CIHANBEYLI (KONYA) İlksel
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