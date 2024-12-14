fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de her gün irili ufaklı pek çok sarsıntı meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, İzmir’de 3.2 büyüklüğünde deprem oldu. İşte, 14 Aralık 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi…