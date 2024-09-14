Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 14 Eylül 2024: AFAD ve Kandilli ile en son ne zaman ve nerede deprem oldu?

        Tokat ve Adana'da deprem! 14 Eylül Cumartesi AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        14 Eylül Cumartesi günü Türkiye'nin farklı illerinde birçok deprem kaydedildi. Hepsi küçük çaplı depremler olsa da Kandilli ve AFAD tarafından tüm depremler anbean ölçülerek, kayıtlara geçirildi. Peki, en son ne zaman ve nerede deprem oldu? İşte, AFAD ve Kandilli verileriyle 14 Eylül 2024 son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2024 - 08:15 Güncelleme: 14.09.2024 - 08:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Türkiye deprem kuşağında yer alan ülkelerden biri. Bu sebeple, ülkede her an küçük çaplı da olsa birçok deprem meydana geliyor ancak birçoğu hissedilmiyor. Bununla beraber, tüm depremler anlık olarak kaydedilip, raporlanıyor. 14 Eylül'de farklı illerde olmak üzere 17 deprem kayıtlara geçti. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileriyle 14 Eylül 2024 son depremler listesi..

        2

        TOKAT'TA DEPREM

        Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 2.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 01.12'de yaşanan deprem yerin 6 kilometre altında oldu.

        3

        ADANA DA SALLANDI

        Adana Aladağ'da 2.1 büyüklüğünde başka bir deprem oldu. Yerin 7 kilometre altında olan deprem saat 05.36'da kaydedildi.

        4

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eylül ortasında temmuz sıcağı! Termometre 30'un üzerinde!
        Eylül ortasında temmuz sıcağı! Termometre 30'un üzerinde!
        İstismara uğramıştı! 2 yaşındaki bebekte çok sayıda diş izi!
        İstismara uğramıştı! 2 yaşındaki bebekte çok sayıda diş izi!
        Bazı bakan yardımcılıklarına atamalar Resmi Gazete'de
        Bazı bakan yardımcılıklarına atamalar Resmi Gazete'de
        Amca Salim, işçisini arayıp "Ramazan kız öldü mü" dedi mi?
        Amca Salim, işçisini arayıp "Ramazan kız öldü mü" dedi mi?
        Narin'in amcası Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı
        Narin'in amcası Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı
        Tetiğe bastığı tabanca tutukluk yaptı!
        Tetiğe bastığı tabanca tutukluk yaptı!
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Galatasaray transferi açıkladı!
        İki grup arasında husumet: 10 gözaltı
        İki grup arasında husumet: 10 gözaltı
        Justin Timberlake suçunu kabul etti
        Justin Timberlake suçunu kabul etti
        Beşiktaş taraftarı için deplasmanda yok!
        Beşiktaş taraftarı için deplasmanda yok!
        Ertürk Kösen ve Ahmet Sonuç tutuklandı
        Ertürk Kösen ve Ahmet Sonuç tutuklandı
        Ukrayna uzun menzilli silahları kullanmak istiyor
        Ukrayna uzun menzilli silahları kullanmak istiyor
        Beşiktaş'ta sözleşme fesih kararı!
        Beşiktaş'ta sözleşme fesih kararı!
        "Avrupa kupalarını hedefliyoruz"
        "Avrupa kupalarını hedefliyoruz"
        Audi'nin Brüksel fabrikasında mutlu son
        Audi'nin Brüksel fabrikasında mutlu son
        'Beni neden seçmediniz?' göndermesi
        'Beni neden seçmediniz?' göndermesi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İdil Bilgen üzerinden 6 yıllık hesap
        İdil Bilgen üzerinden 6 yıllık hesap
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Borsayı yedi bitirdiler
        Borsayı yedi bitirdiler