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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 15 Ekim 2024 AFAD/Kandilli verileri: Az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 15 Ekim 2024: AFAD ve Kandilli ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        Yurt genelinde meydana gelen tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. Bugünkü verilere göre, birçok ilde irili ufaklı pek çok deprem meydana geldi. Ankara, Adıyaman, Akdeniz, Elazığ ve Hatay deprem ile sallandı. Peki, AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi ve kaç büyüklüğünde? İşte, 15 Ekim 2024 AFAD ve Kandilli verileri ile son depremler listesi sorgulama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2024 - 07:14 Güncelleme: 15.10.2024 - 07:14
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        1

        Türkiye bir deprem ülkesi. Haliyle gün içerisinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Şiddeti yüksek olan sarsıntılar vatandaşlar tarafından hissediliyor. Şiddeti düşük olanlar ise hissedilmese bile AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kaydediliyor. Bugün Ankara, Adıyaman, Akdeniz, Elazığ ve Hatay’da deprem meydana geldi. Sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler AFAD ve Kandilli verileri ile 15 Ekim 2024 son depremler listesine eklendi.

        2

        ANKARA DEPREM

        Yer: Beypazarı (Ankara)

        Tarih: 2024-10-15

        Saat: 06:18:22

        Derinlik: 6.96

        Büyüklük: 2.3

        3

        HATAY DEPREM

        Yer: Hama (Suriye) - [95.80 km] Altınözü (Hatay)

        Tarih: 2024-10-15

        Saat: 03:46:41

        Derinlik: 5.77

        Büyüklük: 2.6

        4

        ADIYAMAN DEPREM

        Yer: Çelikhan (Adıyaman)

        Tarih: 2024-10-15

        Saat: 03:00:17

        Derinlik: 8.48

        Büyüklük: 2.4

        5

        AKDENİZ DEPREM

        Yer: Akdeniz

        Tarih: 2024-10-15

        Saat: 02:14:38

        Derinlik: 8.57

        Büyüklük: 2.6

        6

        ELAZIĞ DEPREM

        Yer: Sivrice (Elazığ)

        Tarih: 2024-10-15

        Saat: 00:05:51

        Derinlik: 7.0

        Büyüklük: 4.4

        7

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