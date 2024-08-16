Son depremler listesi 16 Ağustos 2024: AFAD ve Kandilli verileri ile şimdi deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
Ülkemizde her gün birçok deprem meydana geliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, yurt genelinde yaşanan tüm depremleri raporlayıp kamuoyu ile paylaşıyor. AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre, bugün Kahramanmaraş'ta 3 ve üzeri büyüklükte deprem meydana geldi. Peki, AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte 16 Ağustos 2024 Cuma son depremler listesi.
Son depremler listesi 16 Ağustos 2024 Cuma günü yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yurt genelinde meydana gelen sarsıntılara ilişkin veriler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıyor. Son olarak Kahramanmaraş’ta deprem oldu. İşte, AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Kahramanmaraş depremi büyüklüğü, derinliği ve konumu hakkında detaylar…
KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş ili Onikişubat ilçesinde bir deprem meydana geldi.
Saat 05:37’de yaşanan depremin büyüklüğü 3.5 olarak ölçülürken derinliği ise 7.0 km olarak kayıtlara geçti.
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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