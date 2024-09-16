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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 16 Eylül 2024: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 16 Eylül 2024: AFAD ve Kandilli duyurdu! En son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 16 Eylül 2024 Pazartesi günü yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Türkiye bir deprem ülkesi olması sebebiyle gün içerisinde irili ufaklı birçok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülüp raporlanıyor. 16 Eylül 2024 AFAD ve Kandilli son depremler listesi verileri ile bugün yaşanan tüm depremlerin merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü gibi bilgilere erişebilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2024 - 10:29 Güncelleme: 16.09.2024 - 10:29
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        Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. En son yaşanan depremler saniye saniye kayıt altına alınıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu?’’ sorularına yanıt veriyor. İşte, AFAD ve Kandilli 16 Eylül 2024 son depremler listesi sorgulama ekranı…

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        SON DEPREMLER

        Yer: Saruhanlı (Manisa)

        Tarih: 2024-09-16

        Saat: 09:20:09

        Derinlik: 7.0

        Büyüklük: 2.6

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        21 DEPREM KAYITLARA GEÇTİ

        AFAD verilerine göre, 16 Eylül Pazartesi günü saat 10.30 itibarıyla toplam 21 deprem oldu. Depremlerin büyüklüğü 1.1 ile 2.6 arasında değişti.

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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