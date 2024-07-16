Akdeniz'de peş peşe deprem! 16 Temmuz 2024 AFAD ve Kandilli ile son depremler listesi
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, yurt genelinde yaşanan tüm depremleri anbean kaydediyor. Bugün, Akdeniz'de peş peşe deprem oldu. Ayrıca Salı günü anlık verilerden elde edilen bilgilere göre; toplamda 21 deprem kayıtlara geçti. İşte, 16 Temmuz 2024 AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi...
Türkiye bir deprem ülkesi bu yüzden bir gün içerisinde farklı birçok ilde deprem meydana geliyor. Bunlardan ancak bazıları vatandaşlar tarafından hissedilebiliyor. Ancak AFAD ve Kandilli Rasathanesi yaşanan tüm depremleri eksiksiz bir şekilde kayıt ediyor. İşte, 16 Temmuz 2024 son depremler listesi...
MALATYA'DA DEPREM!
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 2.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. AFAD depremin derinliğini 10.99 km olarak kaydetti.
GAZİANTEP DE SALLANDI
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde saat 04.54'te 2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem yerin 13 kilometre altında kaydedildi.