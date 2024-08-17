Son depremler: 17 Ağustos az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi'nden son depremler listesi güncel olarak duyuruluyor. Dün Suriye'deki deprem, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman, Hatay'da da hissedildi. Bulundukları yerde sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem haberlerini arama motorlarında sorguluyorlar. Deprem kuşağında yer alan ülkemiz, coğrafi konumu nedeniyle büyüklü küçüklü çok sayıda sarsıntıya maruz kalıyor. Peki en son nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi 17 Ağustos 2024
Son depremler listesi araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 17 Ağustos 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 17 Ağustos 2024 Türkiye'deki depremler…
17 AĞUSTOS'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER
Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir.
AFYONKARAHİSAR
AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre, Afyonkarahisar Sultandağı ilçesinde bir deprem meydana geldi
Saat 3.09’da yaşanan depremin büyüklüğü 1.1 olarak ölçülürken derinliği ise 7.06 km olarak kayıtlara geçti.
KAHRAMANMARAŞ
AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre, Kahramanmaraş il Elbistan ilçesinde bir deprem meydana geldi.
Saat 03.06 yaşanan depremin büyüklüğü 1.1 olarak ölçülürken derinliği ise 7.7 km olarak kayıtlara geçti.
16 AĞUSTOS HATAY'DA PEŞ PEŞE DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Suriye Salamiyah, Hamah bölgesinde Hatay Altınözü ilçesinde de hissedilen peş peşe deprem meydana geldi.
Saat 13.15'te yaşanan depremin büyüklüğü 5.2 olarak ölçülürken derinliği ise 7.16 km olarak kayıtlara geçti.
Saat 13.18'de yine aynı bölgede 7.1 km derinlikte 4.2 büyüklüğünde, saat 13.20'de 7.25 km derinlikte 3.4 büyüklüğünde, saat 13.22'de ise 6.72 km derinlikte büyüklüğünde deprem oldu.
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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