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        Haberler Bilgi Gündem SON DEPREMLER LİSTESİ 17 ARALIK 2024: Az önce deprem mi oldu, en son ne zaman ve nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem verileri

        Muğla ve Ankara'da deprem! 17 Aralık 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son depremler listesi 17 Aralık 2024 Salı günü için araştırılıyor. Ülkemizde gün içerisinde irili ufaklı birçok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülüp raporlanıyor. Raporda büyük küçük tüm sarsıntıların merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü gibi bilgiler yer alıyor. Son verilere göre Muğla ve Ankara'da deprem olurken ''Az önce deprem mi oldu, en son ne zaman ve nerede deprem oldu?'' soruları gündemdeki yerini aldı. İşte 17 Aralık 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi görüntüleme ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2024 - 07:39 Güncelleme: 17.12.2024 - 07:39
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        En son yaşanan depremler saniye saniye kayıt altına alınmaya devam ediyor. Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu, kaç büyüklüğünde soruları gündemden düşmüyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre Muğla ve Ankara'da deprem oldu. İşte, 17 Aralık 2024 son depremler listesi...

        2

        ANKARA'DA DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 06:01'de Ankara ili Beypazarı ilçesinde deprem meydana geldi.

        Büyüklüğü 2.4 olarak ölçülen sarsıntı, yerin 8.96 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        3

        MUĞLA DEPREM İLE SALLANDI

        AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 01:33'te Muğla'nın Datça ilçesinde deprem meydana geldi.

        3.9 büyüklüğündeki depremin derinliği 7.95 kilometre olarak kayıtlara geçti.

        4

        SON DEPREMLER LİSTESİ 17 ARALIK SALI

        2024-12-17 06:51:2638.2413938.226947.0ML1.6Yeşilyurt (Malatya)

        2024-12-17 06:31:5638.2855638.7444411.95ML1.5Pütürge (Malatya)

        2024-12-17 06:13:3239.8544441.786677.02ML2.0Pasinler (Erzurum)

        2024-12-17 06:01:0340.1702831.788338.96ML2.4Beypazarı (Ankara)

        2024-12-17 05:43:2940.3716727.038337.0ML1.4Biga (Çanakkale)

        2024-12-17 05:27:1238.2011138.460837.0ML1.6Battalgazi (Malatya)

        2024-12-17 04:45:2338.6755631.256397.0ML0.8Bolvadin (Afyonkarahisar)

        2024-12-17 04:41:4240.4088942.993066.37ML1.5Merkez (Kars)

        2024-12-17 04:41:1738.1194437.773066.84ML1.4Doğanşehir (Malatya)

        2024-12-17 04:21:2140.5508330.504727.01ML1.1Karapürçek (Sakarya)

        2024-12-17 04:17:0539.4866744.411947.01ML1.3Doğubayazıt (Ağrı)

        2024-12-17 04:09:4438.1427838.471946.99ML0.8Sincik (Adıyaman)

        2024-12-17 03:54:1539.267529.116676.98ML1.1Emet (Kütahya)

        2024-12-17 03:21:0940.9547233.514177.0ML1.9Ilgaz (Çankırı)

        2024-12-17 03:16:1438.302538.234727.01ML1.8Yeşilyurt (Malatya)

        2024-12-17 03:11:0239.5541727.734178.07ML1.0Altıeylül (Balıkesir)

        2024-12-17 02:42:0236.9377836.533617.0ML1.5İslahiye (Gaziantep)

        2024-12-17 02:25:4937.7380636.448336.35ML2.0Andırın (Kahramanmaraş)

        2024-12-17 02:23:0236.8869428.933617.56ML1.4Dalaman (Muğla)

        2024-12-17 01:57:5740.7272234.018616.31ML1.3Yapraklı (Çankırı)

        2024-12-17 01:33:4636.4716727.008337.95MW3.9Ege Denizi - [46.41 km] Datça (Muğla)

        2024-12-17 01:14:2740.5844427.421949.65ML1.3Marmara Denizi - [06.83 km] Marmara (Balıkesir)

        2024-12-17 01:04:5639.7038937.473337.25ML1.7Hafik (Sivas)

        2024-12-17 00:49:5938.2905638.247787.0ML1.1Yeşilyurt (Malatya)

        2024-12-17 00:43:0638.852543.617227.0ML1.4Tuşba (Van)

        2024-12-17 00:16:3638.6161139.681398.61ML1.7Merkez (Elazığ)

        2024-12-17 00:14:2039.2733327.755567.0ML1.3Soma (Manisa)

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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