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        Haberler Bilgi Gündem SON DEPREMLER LİSTESİ 17 HAZİRAN 2025: Kütahya'da deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Kütahya peş peşe deprem ile sallandı! 17 Haziran 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

        Topraklarının tamamına yakını fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de gün içerisinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan irili ufaklı tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülüp raporlanıyor. AFAD verilerine göre; Kütahya'da peş peşe deprem oldu. Büyüklüğü 2.4 ile 3.5 arasında değişen Kütahya depremleri başta olmak üzere meydana gelen tüm sarsıntıların büyüklüğü, derinliği, merkez üssü, enlem ve boylam bilgileri bugünkü son depremler listesine eklendi. İşte, 17 Haziran 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2025 - 07:19 Güncelleme: 17.06.2025 - 10:05
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        Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde gün içerisinde birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. Meydana gelen tüm depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler vatandaşlar ile paylaşılıyor. 17 Haziran 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile ‘’Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?’’ soruları yanıt buluyor. AFAD verilerine göre; Kütahya peş peşe deprem ile sallandı. İşte detaylar…

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        KÜTAHYA'DA DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 03.44'te 3.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

        Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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        KÜTAHYA BİR KEZ DAHA SALLANDI

        AFAD verilerine göre, saat 03:48'de merkez üssü Simav ilçesi olan bir deprem daha meydana geldi.

        3.4 büyüklüğündeki depremin derinliği 7,03 kilometre olarak kaydedildi.

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        17 HAZİRAN 2025 AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        2.4 ve üzeri büyüklükteki en son depremler listesi ve tüm detaylar şöyle;

        2025-06-17 07:51:16 36.69056 25.545 7.0 ML 2.5 Ege Denizi

        2025-06-17 03:58:12 39.25 28.95278 7.18 ML 2.9 Simav (Kütahya)

        2025-06-17 03:51:32 39.24389 28.98583 7.11 ML 2.4 Simav (Kütahya)

        2025-06-17 03:49:52 39.24361 28.98528 7.04 ML 2.5 Simav (Kütahya)

        2025-06-17 03:48:22 39.23944 28.99639 6.98 ML 3.4 Simav (Kütahya)

        2025-06-17 03:48:21 39.24056 28.98417 7.03 ML 3.4 Simav (Kütahya)

        2025-06-17 03:47:46 39.19694 28.98194 6.38 ML 2.5 Simav (Kütahya)

        2025-06-17 03:47:23 39.22417 28.99306 7.36 ML 2.9 Simav (Kütahya)

        2025-06-17 03:44:53 39.23028 28.98722 7.0 ML 3.5 Simav (Kütahya)

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        AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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        Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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