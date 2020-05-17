Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verilerine göre Malatya'da artçı deprem meydana geldi. İşte, 17 Mayıs Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
AFAD'ın son depremler listesine aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMELR LİSTESİ - 17 MAYIS 2020
2020.05.17 13:54:16 38.3510 38.8385 18.7 -.- 1.6 -.- AKUSAGI-KALE (MALATYA) İlksel
2020.05.17 13:44:28 37.1670 27.8632 0.0 -.- 1.3 -.- IKIZKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
2020.05.17 13:43:59 38.9663 27.8992 6.4 -.- 1.6 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.05.17 13:42:21 36.4053 27.9427 5.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2020.05.17 13:36:12 38.9593 27.9380 5.4 -.- 1.4 -.- KABAAGACKIRAN-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.05.17 13:33:31 38.9550 27.8907 5.7 -.- 2.3 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.05.17 12:33:16 37.4302 26.6260 18.6 -.- 1.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
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